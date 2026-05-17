В культурной жизни Латвии прошли два важных назначения на должности. Сперва - в главной концертной организации страны, а затем и в главном музее Родины!

В Минкульт пришла анонимка

Кто станет новым директором госкомпании Latvijas Koncerti? Этот вопрос тревожил общественность более полугода, учитывая, что компания организовывает все главные концерты в Латвии, финансирование – из госбюджета, и в 2023 году оборот компании составил 1,28 млн евро, а прибыль - 67 060 евро. В 2024 году при таком же обороте прибыль скукожилась – до символических 1540 евро.

И тем не менее должность главы такой организации весьма лакомый кусок, и этим куском целых 20 лет заведовал Гунтар Кирсис. Все важные государственные концерты с прямыми трансляциями, гастроли - его вотчина. Учитывая, что господину Кирсису долгое время виртуозно удавалось совмещать должность главы Latvijas Koncerti с обязанностями директора знаменитого зала «Дзинтари» в Юрмале - наш пострел везде поспел.

Два десятилетия на такой должности могут вызвать зависть и 30 октября прошлого года Министерство культуры получило анонимное заявление, поданное от имени действующих и бывших сотрудников Latvijas Koncerti, в котором указывалось на возможные нарушения при проведении государственных закупок в организации и «мошеннических действиях». Прогрессивный Минкульт переправил письмо в компетентные органы – 1)Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и 2) Бюро по надзору за государственными закупками.

Тимур и его команда

Гунтар сдался, покинул должность, работодатель Минкульт принял его заявление о прекращении трудовых отношений. Как говорил неординарный лидер одной соседней страны - «цивилизованный развод».

Назначили и.о. руководителя, а в феврале вдруг выяснилось после проверок, что - вы не поверите! - компетентные органы не нашли нарушений в действиях Кирсиса! Но должность в «Дзинтари» уже занята некоей юрмальской дамой, а конкурс на вакантное место в концертной компании (4608 евро в месяц после уплаты налогов) уже объявили.

В бой ринулись двенадцать кандидатов, имена которых, по старинной нашей традиции, почему-то не афишировали. А недавно прессу пригласили в штаб-квартиру Latvijas Koncerti (реконструированный камерный зал в квартале «Спикери» у центрального рынка), где в президиуме уже сидела министр культуры Агнесе Лаце, госсекретарша Минкульта Даце Вилсоне и высокий парень, в котором все сразу опознали (город маленький) Тимура Томсона.

Министр сказала, что теперь Тимур соберет новую команду.

Сторонник всего скандинавского

Тем временем госсек, она же председатель конкурсной комиссии Даце Вилсоне нахваливала нового концертного начальника: «Предыдущий опыт Тимура - как в руководстве камерным оркестром Sinfonietta Rīga, так и в управлении лиепайским концертным залом - создает прочную основу для качественного руководства Latvijas Koncerti. В ходе отбора Тимур подтвердил способность реализовывать крупные, сложные проекты. Особое преимущество Тимура - стремление к выстраиванию международных партнерских проектов. Ярким примером международного партнерства стал Европейский концерт в Лиепае в 2022 году совместно с Берлинским филармоническим оркестром, а также многолетнее сотрудничество с центром IRCAM в Париже».

В общем Тимур – хороший парень. Опять же не стар – сорок лет всего. До конца мая он продолжит возглавлять роскошно отстроенный лиепайский концертный зал Lielais dzintars, а будет председательствовать в совете Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса.

Он сказал, что девять лет назад работал с Кирсисом, но, в отличие от предшественника, является убежденным сторонником скандинавского, демократического стиля руководства. Отныне руководимая Тимуром организация - «стратегически значимый институт в системе латвийской культуры, основу которого составляют три выдающихся и международно признанных музыкальных коллектива».

Новая метла делит деньги

«Приступая к работе, я ставлю приоритетом развитие кадрового потенциала, системы управления и финансов организации, одновременно укрепляя художественный и стратегический потенциал Государственного камерного оркестра Sinfonietta Rīga, Латвийского радио хора и Биг-бенда Латвийского радио, а также целенаправленно развивая международное сотрудничество и экспорт. С нетерпением жду и открытия Большой гильдии, а в перспективе - Рижской филармонии».

Первая задача, с которой Тимуру Томсону придется справиться – свести расходы и доходы бюджета Latvijas Koncerti. Не в этом ли и состояла интрига изначально? После назначения Томсона вокруг него тут же столпилась культурная общественность страны и стала с ним активно дружить, позабыв о многострадальном Кирсисе.

Полвека на посту

Несколько иная ситуация сложилась вокруг должности директора Латвийского Национального художественного музея. Целую четверть века музей возглавляла Мара Лаце, а до этого еще четверть века она работала в музее, пройдя всю карьеру, начинав с простой сотрудницы-искусствоведа. Пожалуй, уникальный случай такой стойкости на посту!

Визит к президенту

Лаце сказала, что да, уходит на пенсию, после чего ее тут же пригласил президент Латвии Эдгар Ринкевич, поблагодарил за все и... назначил членом совета Латвийской академии художеств, что по соседству с музеем.

А на вакантную должность (зарплата 4373 евро до уплаты налогов, зато много командировок в разные страны!) устремились в рамках конкурса тринадцать претендентов, имена которых, опять же, скрываются от широкой публики.

Наступил день объявления имени нового директора, в просторном зале Музея собралась общественность, уже прибыли министр культуры (Министерство через дорогу!) и все та же госсекретарша, а нового директора никто не мог опознать - до тех пор, пока в президиум не присела скромная дама лет пятидесяти в голубом.

Кто такая?

Министр торжественно сообщила, что наиболее подходящей на должность директора признали нынешнюю заместителя директора музея по работе с коллекцией, председателя Совета музеев Латвии Ивету Деркусову. Должности хорошие, но даже широкие культурные массы не знали ее в лицо!

Ивета Деркусова. Фото: Оскар Упениекс.

«По оценке конкурсной комиссии, победитель конкурса Ивета Деркусова полностью соответствует всем управленческим компетенциям, необходимым директору крупного музея. Среди ее сильных сторон - навыки планирования, организации и управления процессами, способность делегировать задачи и фокусироваться на достижении результата», — отметила председатель комиссии, госсекретарь Даце Вилсоне.

Идентичность в условиях неопределенности

В тронной речи новый директор сообщила: «Латвийский национальный художественный музей как жизненно важный институт памяти, обеспечивающий сохранение и поддержание нашей национальной идентичности, нуждается в непрерывности работы, особенно в условиях нынешней геополитической и экономической неопределенности. Моими главными приоритетами станут:

обеспечение стабильного, устойчивого и сбалансированного управления музеем при одновременном акценте на сплоченности и мотивации команды для достижения стратегических целей;

развитие конкурентоспособного выставочного и сервисного предложения на региональном уровне,

а также укрепить репутацию музея как профессионального, открытого и доступного для общества лидера отрасли.

В 2028 году - после реконструкции - планируется открыть для посетителей Художественный музей «Арсенал» как ведущий в Латвии центр изучения и представления искусства второй половины XX и XXI века, а также как живое культурное пространство для современных междисциплинарных проектов».

...Сказала - и тут же исчезла. В результате культурная общественность, желавшая тесно подружиться с новой начальницей, окружила министра культуры, с которой тоже дружить не помешает. Стоит заметить, что на торжественных «инаугурациях» совершенно не наливали и не приносили канапе, что весьма огорчило ряд просочившихся «любителей искусства».