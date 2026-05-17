«Некоторое время назад совершил ошибку — вступил в наследство и принял 1/4 идеальную долю в индивидуальном доме, в котором не живу, ничем там не пользуюсь, и вообще имею к нему формальное отношение.

Мои попытки избавиться от этой, не нужной мне доли, успехом до сих пор не увенчались: владельцы остальных долей не желают их ни купить у меня, ни даже принять в дар.

Вместо этого они регулярно пытаются привлечь меня как формального совладельца к финансовым расходам на содержание этой недвижимости. Как избавиться от этой доли юридически, если она никому не нужна, включая меня? Читатель портал bb.lv»

Отвечает юрист Валтерс Бергс:

– Согласно статье 1067. Гражданского закона, каждый совладелец имеет идеальную условную долю. Совладельцы обязаны участвовать в расходах по содержанию общего имущества (статья 1068. Гражданского закона). Следовательно, требование покрывать расходы само по себе юридически оправдано, даже если один из совладельцев фактически не пользуется вещью (имуществом).

В то же время, согласно статье 1074. Гражданского закона, ни один из совладельцев не может быть принужден оставаться в общей собственности, если только правила ее образования не противоречат этому; напротив, каждый совладелец может в любое время потребовать раздела. Таким образом, если один из совладельцев желает отказаться от своей доли путем отчуждения (продать, подарить и т. д.), он имеет право это сделать, — если, конечно, не существует обстоятельств, ограничивающих это его право.

Если совладельцы не могут договориться о способе раздела совместной собственности самостоятельно, это можно сделать, обратившись в суд. Суд, согласно статье 1075, в зависимости от свойств делимого предмета и обстоятельств дела, может: