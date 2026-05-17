Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в ходе пограничного контроля выявила нарушения в партиях энергетических напитков и снеков афганского происхождения, говорится в опубликованной службой информации.

В этих продуктах была обнаружена неуказанная на маркировке пищевая добавка — сорбиновая кислота, а также другая вводящая в заблуждение информация о составе и пищевой ценности товаров. В энергетических напитках дополнительно выявлено превышение допустимого содержания пищевой добавки бензойной кислоты.

Как пояснили в службе, груз с энергетическими напитками весом 19 тонн и партия снеков весом 748 килограммов были отправлены обратно в Афганистан.

Также PVD обнаружила в укропе узбекского происхождения превышение допустимого уровня остатков пестицида пропиконазола — 0,25 миллиграмма на килограмм при максимально допустимом уровне 0,02 миллиграмма на килограмм.

В службе сообщили, что партия укропа была отправлена в Молдову.

О выявленных нарушениях PVD разместила уведомление в системе быстрого оповещения Европейского союза.

PVD — государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства земледелия Латвии, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.