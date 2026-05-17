Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

PVD выявила нарушения в энергетических напитках и снеках... афганского происхождения 0 392

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2026
LETA
Изображение к статье: Лаборатория ПВС

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в ходе пограничного контроля выявила нарушения в партиях энергетических напитков и снеков афганского происхождения, говорится в опубликованной службой информации.

В этих продуктах была обнаружена неуказанная на маркировке пищевая добавка — сорбиновая кислота, а также другая вводящая в заблуждение информация о составе и пищевой ценности товаров. В энергетических напитках дополнительно выявлено превышение допустимого содержания пищевой добавки бензойной кислоты.

Как пояснили в службе, груз с энергетическими напитками весом 19 тонн и партия снеков весом 748 килограммов были отправлены обратно в Афганистан.

Также PVD обнаружила в укропе узбекского происхождения превышение допустимого уровня остатков пестицида пропиконазола — 0,25 миллиграмма на килограмм при максимально допустимом уровне 0,02 миллиграмма на килограмм.

В службе сообщили, что партия укропа была отправлена в Молдову.

О выявленных нарушениях PVD разместила уведомление в системе быстрого оповещения Европейского союза.

PVD — государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства земледелия Латвии, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота продуктов питания и ветеринарии.

×
Читайте нас также:
#Афганистан #Латвия #Молдова #пищевые добавки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
1
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Луна-луна, Цветы-цветы
Изображение к статье: Рабочий укладывает плитку
Изображение к статье: Люди садятся в электричку
Изображение к статье: Пробка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Танк Leopard.
Бизнес
Изображение к статье: Мертвый кит Тимми у берегов Дании.
В мире животных
Изображение к статье: Мужчина у компьютера
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео