Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил близким друзьям о намерении покинуть должность главы правительства и уже обсуждает возможный график своего ухода. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным издания, Стармер якобы осознает политическую ситуацию и считает, что дальнейшая стабильность в правительстве становится неустойчивой. Один из представителей британского правительства отметил, что премьер хочет "уйти достойно" и самостоятельно определить сроки отставки.

При этом источники Daily Mail утверждают, что точная дата возможного заявления пока неизвестна. Некоторые высокопоставленные соратники Стармера призывают его не делать поспешных шагов и дождаться первых результатов опросов и подсчета голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде.

В частности, бывший глава аппарата премьер-министра Морган Максуини якобы настаивает, что Стармеру следует "держаться", поскольку итоги голосования могут дать ему шанс сохранить лидерство. Однако, по словам одного из сторонников премьера, Стармер не намерен рисковать и ждать результатов выборов.

Ранее Кир Стармер публично заявлял, что не собирается уходить с поста, несмотря на поражение лейбористов на местных выборах и рост внутреннего давления. На фоне политического кризиса из правительства уже ушел министр здравоохранения Уэс Стритинг, заявивший о потере доверия к премьеру. По данным СМИ, он также может претендовать на лидерство в партии в случае начала внутрипартийной борьбы.