Даже дорогой билет не гарантирует комфортного полета, если пассажир неудачно выбрал место в салоне. Эксперты по авиапутешествиям рассказали, какие ошибки чаще всего превращают перелет в настоящее испытание.

Эксперты по авиапутешествиям и пассажиры, которые часто летают, говорят: многие неудобства во время рейса связаны не с самой авиакомпанией, а с ошибками, которые люди допускают еще до посадки на самолет. Об этом сообщает Travel + Leisure.

Специалисты назвали семь самых распространенных ошибок при выборе места, из-за которых пассажиры могут оказаться в шумных зонах, без нормального пространства или даже без обещанного окна.

Одной из самых больших ошибок эксперты называют ситуацию, когда пассажир позволяет авиакомпании автоматически назначить место. Это кажется самым простым вариантом, однако именно в таком случае люди часто получают места посередине ряда, возле туалетов, камбузов или в задней части самолета.

Путешественники отмечают, что многие пассажиры даже не пытаются проверить схему салона перед бронированием. В то же время несколько минут просмотра могут помочь найти тихие ряды, избежать зон с постоянным движением людей и выбрать более комфортное место для длительного перелета.

Отдельно эксперты советуют не игнорировать детали на схеме мест. Именно там можно заметить, что некоторые сиденья имеют ограниченный угол наклона спинки или расположены рядом с туалетами. Основатель и генеральный директор Dollar Flight Club Джесси Нойгартен объяснил, что схема салона — один из самых полезных инструментов перед полетом, который может существенно повлиять на комфорт во время рейса.

По словам эксперта по путешествиям и специалиста по программам лояльности point.me Джимми Юна, пассажиры также часто бронируют места у окна, не зная, что в некоторых самолетах иллюминатор может быть смещен или частично перекрыт конструкцией салона. В результате человек фактически сидит у стены вместо окна.

Еще одна распространенная ошибка — слишком поздняя онлайн-регистрация. Эксперты объясняют, что многие авиакомпании открывают доступ к дополнительным или ранее заблокированным местам именно после старта check-in. Иногда тогда становятся доступными лучшие ряды или места ближе к передней части самолета. Джимми Юн отметил, что большинство авиакомпаний открывают онлайн-регистрацию примерно за 24 часа до вылета, и в этот момент пассажиры еще могут улучшить свой выбор.

Специалисты также предостерегают от так называемых «идеальных» мест, которые на практике имеют скрытые недостатки. Например, ряды возле аварийных выходов обычно имеют больше пространства для ног, однако часто оборудованы фиксированными подлокотниками и имеют ограниченное откидывание спинки. Не менее проблемными называют последние ряды самолета — из-за шума от камбуза, постоянного движения людей и минимального комфорта.

Кроме того, эксперты советуют обращать внимание на конкретную модель самолета перед бронированием места. По словам Нойгартена, один и тот же ряд может быть очень комфортным у одного перевозчика и неудобным — у другого из-за разной конфигурации салона и расстояния между креслами.

Еще одна ошибка — переплата за места без реальной необходимости или, наоборот, полный отказ от доплат даже на длинных рейсах. Эксперты отмечают, что на коротких перелетах более дорогие места не всегда оправдывают расходы, тогда как на длительных рейсах дополнительное пространство может существенно повлиять на комфорт.

Также пассажирам советуют не бояться попросить другое место уже во время посадки. По словам Джимми Юна, работники у выхода на посадку иногда могут пересадить человека на место с большим пространством для ног или в более комфортный ряд, если в салоне остаются свободные варианты.

По мнению редакции, внимательный выбор места в самолете способен существенно повлиять на впечатления от поездки, а несколько минут, потраченных на изучение схемы салона, могут избавить пассажира от многих неудобств во время полета.