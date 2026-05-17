В субботу, 16 мая, в аэропорту хорватского города Сплит пассажирский самолет Airbus A220-300 авиакомпании Croatia Airlines вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает N1.

Отметим, что самолеты A220-300 (ранее известные как Bombardier CS300) составляют основной флот латвийской убыточной авиакомпании airBaltic.

Впрочем, вернемся в Хорватию. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сплит – Франкфурт с более чем 130 пассажирами на борту, во время взлета съехал с взлетно-посадочной полосы, в результате чего получил повреждения.

Как сообщили в аэропорту Сплита, пассажиров и экипаж эвакуировали, никто не пострадал.

"Он (самолет) получил повреждения в результате столкновения с вертикальным маркерным столбом и краевыми огнями взлетно-посадочной полосы (USS), но ни один из пассажиров не пострадал", – сообщил Мате Мелван, руководитель службы регистрации и высадки пассажиров.

Аэропорт сотрудничает с HACZ и Агентством по расследованию авиационных происшествий, которым было сообщено об инциденте, сказал Мелван.