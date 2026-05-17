Покупатели в шоке: латвийский сыр делается... на Украине 1 2331

Дата публикации: 17.05.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: сыр

Житель Риги возмутился увиденным на полке магазина. Мужчина хотел купить сыр, подошёл к стенду с сырами, чтобы выбрать именно произведённый в Латвии, взял продукт с латвийским флагом на упаковке, который указывал страну происхождения, но, прочитав информацию о производителе, растерялся — оказалось, что Латвия лишь упаковывает продукт. Так кто же производит «латвийские» сыры?

Как выяснилось, сыр был произведён в Украине.

Эйнарс Одиньш комментирует:

«Здесь речь даже не о том, где произведён продукт, а о том, насколько тяжело нашим предприятиям — сколько бюрократии, какие налоговые нагрузки, чтобы их продукция попала в магазин. Поэтому конечная цена получается сравнительно высокой по сравнению с импортными товарами и дистрибьюторами!

Неужели наши власти не понимают, что латвийский предприниматель — это будущее Латвии?!

Люди, поддерживайте местных производителей!!!»

Автор видео Артурс Клебахс также возмущён именно из-за местных производителей: «Как вы себя чувствуете сейчас, местные производители, которые выполняют все сертификационные требования и правила, чтобы иметь право размещать латвийский флаг на продукции?»

Таня Хейдена: «Игнорируем эти мафиозные супермаркеты, поддерживаем фермеров!»

Эдмунд Вирко: «Меня это вообще не удивляет! И для меня это не новость! Я покупаю продукты у знакомых фермеров и советую всем делать так же!»

Райвис Свейсер: «Посмотрите на знаменитые маринованные огурцы “Muižkunga” в банках. Огурцы — Турция, лечо — Украина и так далее.»

Однако стоит признать, что не все видят в этом что-то плохое — для некоторых главное качество.

Армандс Купче: «Важно не то, какой флаг на упаковке, а качество! Если продукт лучше, чем “местный”, покупаем, едим и радуемся качественной еде!!»

Лана Шкода Сингх: «Меня интересует только одно — как у человека меняется жизнь, распорядок дня или планы, когда он узнаёт, где произведён товар? Если мне вкусно, мне абсолютно всё равно, откуда продукт — хоть из самого ада. Почему вообще люди читают, где это произведено? Как это меняет вашу жизнь? Разве что если вы просто ищете повод для скандала.»

Лига Друка-Смалка: «А что, у сыра плохое качество? Кто виноват, что упаковщикам дешевле закупать сыр в Украине, чем производить его в Латвии?»

Каково ваше мнение? Должен ли продукт, произведённый в другой стране, иметь латвийский флаг на упаковке, если в Латвии он только упакован?

Читайте нас также:
#импорт #Украина #Латвия #флаг #производство #сыр
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
