Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наряды знаменитостей: Музей моды отмечает 10-летие юбилейной выставкой 0 70

Культура &
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один из экспонатов выставки "Наряды знаменитостей"

Один из экспонатов выставки "Наряды знаменитостей" (Фото: fashionmuseumriga.lv)

Музей моды празднует своё 10-летие масштабной весенне-летней выставкой «Наряды знаменитостей», для которой буквально расстелили красную ковровую дорожку. В экспозиции представлены культовые образы известных актрис, певиц, политиков и светских персон из музейной коллекции.

Собранные на специализированных аукционах наряды позволяют взглянуть ближе на мир знаменитостей — от Элизабет Тейлор и Николь Кидман до Шер, Мадонны, Маргарет Тэтчер и Ким Кардашьян. Многие экспонаты были созданы легендарными модными домами и именитыми художниками по костюмам, благодаря чему выставка одновременно становится и своеобразным путешествием по истории моды разных эпох.

За десять лет работы Музей моды организовал 16 выставок, посвящённых развитию моды и её культурному наследию, параллельно активно пополняя собственный фонд. Часть этой коллекции теперь впервые представлена публике. По словам директора музея Натальи Музычкиной, идея юбилейной экспозиции появилась несколько лет назад.

«Хотелось подготовить к юбилею музея что-то действительно особенное. А что может быть интереснее роскошных нарядов, принадлежавших знаменитостям? Нам приятно показать посетителям красоту, которая долгое время хранилась в музейных фондах», — отметила Наталья Музычкина.

mmo8548-copy.jpeg

На выставке можно увидеть сценические и экранные костюмы, а также наряды, принадлежавшие известным личностям. Особый интерес экспозиция вызовет у поклонников сериала «Аббатство Даунтон» — здесь представлен костюм героини британской актрисы Мэгги Смит, графини Вайолет Кроули. Любителей музыки наверняка привлечёт наряд певицы и актрисы Марианны Фейтфулл.

Ценители высокой моды смогут оценить работу Жана-Поля Готье, созданную для леди Ромили Макалпин, а также эффектный винтажный красный костюм Тьери Мюглера, в котором Ким Кардашьян снималась для журнала «7 Hollywood». Известно, что съёмкой тогда лично руководил сам Мюглер. Среди других примечательных экспонатов — шелковое платье из тафты с цветочным узором, входившее в гардероб Мадонны во время съёмок фильма «Эвита».

Организаторы подчёркивают, что важной частью выставки стали не только сами костюмы, но и истории людей, которые когда-то их носили. Через одежду посетители могут по-новому взглянуть на культовых персон, знакомых по кино, телевидению, музыке и общественной жизни.

nzm2562-copy.jpeg

Экспозиция охватывает период от конца XIX века до современности. Как и на предыдущих выставках музея, посетителям предложат примерить реплики некоторых нарядов и создать собственные образы для памятной фотосессии в стиле знаменитостей.

По мнению редакции, юбилейная выставка Музея моды — это не просто демонстрация красивых платьев и сценических костюмов, а возможность увидеть историю культуры и шоу-бизнеса через призму моды. Подобные проекты помогают понять, как одежда становилась частью образа эпохи и формировала публичный имидж мировых знаменитостей.

Выставка продлится до 15.11.2026.

Все фото: fashionmuseumriga.lv

×
Читайте нас также:
#выставка #мода #культура #юбилей #знаменитости
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Арнольд Шварценеггер сыграет Санта-Клауса
Изображение к статье: Посетители выставки
Изображение к статье: Культурный центр «Ильгуциемс»
Изображение к статье: Жан-Клод Ван Дамм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Танк Leopard.
Бизнес
Изображение к статье: Мертвый кит Тимми у берегов Дании.
В мире животных
Изображение к статье: Мужчина у компьютера
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео