Музей моды празднует своё 10-летие масштабной весенне-летней выставкой «Наряды знаменитостей», для которой буквально расстелили красную ковровую дорожку. В экспозиции представлены культовые образы известных актрис, певиц, политиков и светских персон из музейной коллекции.

Собранные на специализированных аукционах наряды позволяют взглянуть ближе на мир знаменитостей — от Элизабет Тейлор и Николь Кидман до Шер, Мадонны, Маргарет Тэтчер и Ким Кардашьян. Многие экспонаты были созданы легендарными модными домами и именитыми художниками по костюмам, благодаря чему выставка одновременно становится и своеобразным путешествием по истории моды разных эпох.

За десять лет работы Музей моды организовал 16 выставок, посвящённых развитию моды и её культурному наследию, параллельно активно пополняя собственный фонд. Часть этой коллекции теперь впервые представлена публике. По словам директора музея Натальи Музычкиной, идея юбилейной экспозиции появилась несколько лет назад.

«Хотелось подготовить к юбилею музея что-то действительно особенное. А что может быть интереснее роскошных нарядов, принадлежавших знаменитостям? Нам приятно показать посетителям красоту, которая долгое время хранилась в музейных фондах», — отметила Наталья Музычкина.

На выставке можно увидеть сценические и экранные костюмы, а также наряды, принадлежавшие известным личностям. Особый интерес экспозиция вызовет у поклонников сериала «Аббатство Даунтон» — здесь представлен костюм героини британской актрисы Мэгги Смит, графини Вайолет Кроули. Любителей музыки наверняка привлечёт наряд певицы и актрисы Марианны Фейтфулл.

Ценители высокой моды смогут оценить работу Жана-Поля Готье, созданную для леди Ромили Макалпин, а также эффектный винтажный красный костюм Тьери Мюглера, в котором Ким Кардашьян снималась для журнала «7 Hollywood». Известно, что съёмкой тогда лично руководил сам Мюглер. Среди других примечательных экспонатов — шелковое платье из тафты с цветочным узором, входившее в гардероб Мадонны во время съёмок фильма «Эвита».

Организаторы подчёркивают, что важной частью выставки стали не только сами костюмы, но и истории людей, которые когда-то их носили. Через одежду посетители могут по-новому взглянуть на культовых персон, знакомых по кино, телевидению, музыке и общественной жизни.

Экспозиция охватывает период от конца XIX века до современности. Как и на предыдущих выставках музея, посетителям предложат примерить реплики некоторых нарядов и создать собственные образы для памятной фотосессии в стиле знаменитостей.

По мнению редакции, юбилейная выставка Музея моды — это не просто демонстрация красивых платьев и сценических костюмов, а возможность увидеть историю культуры и шоу-бизнеса через призму моды. Подобные проекты помогают понять, как одежда становилась частью образа эпохи и формировала публичный имидж мировых знаменитостей.

Выставка продлится до 15.11.2026.

Все фото: fashionmuseumriga.lv