Украинские дроны все чаще залетают в страны Балтии, а также в Финляндию в результате ударов Киева по объектам на Северо-Западе РФ. Как выяснили финские журналисты, Украина об этих атаках никого не предупреждает.

Угроза проникновения дронов в воздушное пространство страны в ночь на пятницу затронула не только Финляндию, но и Эстонию с Латвией. Латвия, как и Финляндия, предупредила своих жителей об угрозе появления беспилотников.

В Финляндии эксперты предполагали, что страна могла получить информацию о потенциальном проникновении дронов на финскую территорию от Украины. Однако представители властей Эстонии и Латвии в комментарии для финского СМИ Yle сообщили, что Украина таких предварительных предупреждений не дает.

В Минобороны Латвии завили, что страна не получает и не требует от Киева предупреждений об атаках на Россию.

В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса. Вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников.

Руководитель отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии, полковник Уку Аролд в интервью эстонскому радио ERR отметил, что у стран НАТО нет единого стандарта для рассылки предупреждений об угрозах. Аролд добавил, что в Эстонии опасность не была настолько высокой, чтобы предупреждать население.