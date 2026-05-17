Картина Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем на троне», которую ранее власти Великобритании временно запретили вывозить за границу, останется в стране. Произведение искусства приобрел фонд The Klesch Collection, принадлежащий коллекционерам Гэри и Аните Клеш.

Полотно, созданное в 1470-х годах, новые владельцы решили сделать доступным для широкой публики. Шедевр передан в аренду сроком на три года Эшмоловский музей в Оксфорде. Руководитель музея Кса Стерджис поблагодарил коллекционеров за решение предоставить работу государственному музею и подчеркнул важность подобных инициатив для культурных учреждений.

Как сообщает The Art Newspaper, в мае прошлого года стоимость картины оценивали примерно в 10,2 млн фунтов стерлингов — это около 13,9 млн долларов. До этого произведение было продано на торгах Sotheby's в Лондоне за 9,7 млн фунтов стерлингов.