LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton продает бренд Marc Jacobs компании WHP Global. Сделка поможет повысить годовой доход WHP Global до более чем $9,5 млрд.

Французский концерн LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton договорился о продаже Marc Jacobs американской компании по управлению брендами WHP Global. Как cообщает Bloomberg со ссылкой на участников сделки, финансовые условия соглашения не раскрываются.

В прошлом году The Wall Street Journal сообщала, что сумма сделки может достичь $1 млрд. Основатель лейбла Марк Джейкобс продолжит работу в качестве креативного директора.

Бренд Marc Jacobs, созданный в 1984 году, пополнит портфель WHP Global, уже включающий Vera Wang и Rag & Bone. После закрытия сделки годовая выручка группы превысит $9,5 млрд, отметили в компании.

LVMH владел контрольным пакетом Marc Jacobs с 1997 года. Продажа позволит концерну избавиться от актива в более демократичном ценовом сегменте и сосредоточиться на флагманских люксовых домах: Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe.

Сделка проходит на фоне замедления показателей LVMH в начале 2026 года, из-за которых концерн допускал продажу части активов. Его вызвал конфликт на Ближнем Востоке, который привел к сокращению покупок предметов роскоши в регионе.