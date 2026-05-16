Ведомство министра Виктора Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян) уже не первый год принимает разнообразные меморандумы, проводит встречи с лидерами продуктового ритейла, и иным образом «решает идентифицированные проблемные вопросы отрасли». На практике все выливается в тотальные инвентаризации, в первую очередь, алкогольной продукции — а также введение обязательных маркировок страны происхождения товара...

Пятилетка инфляционного спринта

По данным экономистов, перед нами относительно недавний феномен. Еще в 2019 году в Латвии цены на продукты питания были на 6,6% ниже, чем в среднем по Евросоюзу. В свою очередь, в масштабах Балтии в Литве еда была на 12,5% дешевле, чем в Латвии, а в Эстонии цены на продукты питания были в среднем на 2,1% выше.

«Под влиянием экономических, геополитических и других факторов последних лет ситуация резко изменилась, – констатирует Министерство экономики. – Как свидетельствуют данные Евростата, уровень цен на продукты питания в Латвии сейчас является одним из самых высоких в ЕС».

Уже в 2023 году наши цены были на 6% выше, чем в среднем по ЕС, превышая уровень ряда высокодоходных государств (Бельгии, Германии, Италии, Испании, Нидерландов). Стоит отметить, что по сравнению с соседями относительная позиция Латвии в целом сохранилась, в Литве по-прежнему уровень цен на продукты питания немного ниже, чем в Латвии (на 2,5%), а в Эстонии он на 0,8% выше.

Доходы и расходы

При этом расходы жителей Латвии на продукты питания в расчете на доходы домохозяйств в были примерно на 20% выше, чем у жителей Литвы и Эстонии. Согласно данным Евростата, для жителей Латвии ценовое бремя на продукты питания является одним из самых высоких в ЕС – уровень цен на продукты питания в Латвии на 6% выше, чем в среднем по Евросоюзу, ну а доходы — всего 60% от среднего показателя.

Однако, как ни парадоксально, местной торговле все это особых прибылей не принесло: ведь несмотря на рост в абсолютных цифрах в 2021-24 гг. почти на 27%, реальный оборот упал на 7%. Соответственно, снизилось и число продуктовых магазинов — с 2020 по 2024 — на 11%, а количество работающих уменьшилось на 7%.

Можно, конечно, предположить, что хотя бы местные производители остались в плюсе — ведь при резком сокращении поставок высоко конкурентных продуктов из России и Беларуси, на передний план выступили латвийские селяне. Но, в условиях «олигополии» (как значится в документе Минэкономики), выбором крупных торговых сетей становится, чаще всего, продукция из соседних государств ЕС, более выгодная по цене.