На чемпионате мира по хоккею в Швейцарии прошли дневные матчи третьего игрового дня. Главным событием первой половины дня стала важная победа сборной США над Великобританией, а Словакия без особых проблем разобралась с Италией.

Американцы считались явными фаворитами встречи, однако британская команда долгое время держала оборону и заставила соперника понервничать. Первый период завершился минимальным преимуществом США - шайбу на 14-й минуте забросил Пол Коттер.

Во втором периоде британцы неожиданно вернулись в игру. Использовав большинство, Нейтанел Халберт сравнял счет и подарил интригу матчу. Однако удержать ничью до перерыва Великобритания не смогла: за три минуты до конца периода Айзек Ховард вновь вывел американцев вперед. На 43-й минуте нападающий Мэтью Оливье забросил третью шайбу США. На 44-й минуте защитник Деклэн Карлайл укрепил преимущество американской команды. На 57-й минуте форвард Исаак Ховард забил пятый гол США, установив окончательный счёт - 5:1.

В итоге сборная США одержала первую победу на турнире после стартового поражения от Швейцарии (1:3). Для британцев это уже второе поражение подряд - ранее команда уступила Австрии со счетом 2:5.

Параллельно в группе B сборная Словакии уверенно переиграла Италию. Словаки постепенно наращивали давление и подтвердили статус фаворита встречи со счетом 4:1, набрав важные очки в борьбе за выход в плей-офф.

Вечером внимание латвийских болельщиков будет приковано к матчу сборной Латвии против Германии. После поражения от Швейцарии со счетом 2:4 команде Харийса Витолиньша крайне важно набрать первые очки на турнире.

Напомним, что на чемпионате мира 16 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Турнир завершится 31 мая