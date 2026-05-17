Спустя чуть больше года после прихода к власти в Германии коалиционного правительства из представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социально-демократической партии Германии (СДПГ), 84 процента респондентов выразили большую или очень большую обеспокоенность по поводу положения дел в стране. Это следует из результатов опроса Sonntagstrend, проведенного социологическим институтом Insa по заказу издания Bild am Sonntag (BamS) и обнародованных в воскресенье, 17 мая.

При этом 64 процента участников исследования считают, что решить проблемы в стране не способна ни одна из возможных коалиций, и лишь 11 процентов опрошенных выразили "небольшую обеспокоенность" текущим положением дел. 42% немцев в равной степени возложили ответственность за слабость правительства на партии коалиции, 37% посчитали, что основная вина лежит на ХДС/ХСС, а 14% - на СДПГ. Ровно половина опрошенных граждан ФРГ считают, что все правящие блокируют работу правительства.

Большинство немцев против участия АдГ в составе правительства

Как следует из опроса Sonntagstrend, относительное большинство опрошенных немцев отрицательно относится и к представлению об участии крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в правительстве: против полного отказа от сотрудничества с АдГ высказались 47% немцев, за сотрудничество с этой партией выступили 41% респондентов. Среди избирателей ХДС/ХСС сотрудничество с АдГ отвергают две трети опрошенных.

Ровно неделю назад "Альтернатива для Германии" впервые набрала в еженедельном опросе Sonntagstrend на 5 процентных пунктов больше, чем блок ХДС/ХСС, следует из результатов предыдущего еженедельного опроса Insa по заказу BamS. Согласно результатам от 10 мая, АдГ поддерживают 28% респондентов, в то время как блок ХДС/ХСС опустился до отметки 23 процента. Это худший результат германских консерваторов за прошедшие четыре с лишним года.

Мерцу продолжают доверять 33% немцев

Если запланированные крупные реформы федерального правительства в области налогообложения и социальной политики провалятся, 67 процентов опрошенных хотели бы, чтобы федеральный канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) оставил свой посту. Даже среди избирателей ХДС/ХСС в такой ситуации 46% высказались бы за смену канцлера.

Из перечисленных в новом опросе Insa альтернативных кандидатов на роль главы правительства лучший результат показал министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius): 29 процентов граждан ФРГ полагают, что он сможет провести реформы лучше, чем Мерц. Ровно четверть опрошенных считают, что лучше это сможет сделать председатель баварского ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder), 13% отдают предпочтение премьер-министру земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрику Вюсту (Hendrik Wüst). Около трети респондентов уверены, что ни один из предложенных кандидатов не сможет справиться с этой задачей лучше, чем Мерц.

В опросе института Insa принял участие 1001 человек в период с 13 по 15 мая.