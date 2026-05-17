«Путин на грани поражения» - глава МИД Эстонии призвал отказаться от переговоров с РФ 2 870

Дата публикации: 17.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Флаги Эстонии и Украины

Европа не должна вступать в переговоры с Россией, так как та оказалась "на грани поражения" в Украине, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он также против кандидатуры Герхарда Шрёдера в переговорщики с Путиным.

Страны Европы не должны вступать в переговоры с Россией. Такое мнение выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на международной конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу, 16 мая. Трансляция его выступления велась в YouTube.

"Россия сейчас ищет колеблющиеся страны, чтобы усадить их за стол переговоров. Потому что мы видим Россию в шатком положении. При этом я не вижу, чтобы изменилась их цель. Думаю, их основная идея сейчас - привлечь Европу к так называемым переговорам, чтобы поставить ее в позицию посредника, а не того, кто оказывает давление на Россию и поддерживает Украину", - сказал Цахкна.

МИД Эстонии: Путин на грани поражения

По его оценке, Владимир Путин сейчас "на грани поражения" и "не захватывает никаких территорий". В переговорах с Москвой нужно быть "очень осторожными", иначе та сможет "выиграть время".

Маргус Цахкна считает, что Европа ошибочно стремилась к миру с путинской Россией после вторжения в Грузию в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м. Сейчас европейцы не должны "упустить момент", чтобы ослабить Россию новыми санкциями и давлением.

Эстонский министр также отверг предложение Путина назначить переговорщиком от Европы об Украине экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). "Шрёдер - это идея Путина. Думаю, они очень близки. Герхард Шрёдер не будет представлять Европу", - сказал эстонский министр.

#Украина #санкции #Европа #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
