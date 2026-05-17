Новейший американский авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке после 326 дней в море. Это стало самым продолжительным походом корабля ВМС США со времен войны во Вьетнаме.

Gerald R. Ford обеспечивал операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также принимал активное участие в военных действиях США и Израиля против Ирана. В ходе этой операции в прачечной корабля произошел пожар, что потребовало ремонта.

Строительство корабля обошлось в 13 миллиардов долларов, на нем впервые были использованы новые технологии, такие как электромагнитная катапульта. Длительное пребывание в море позволило проверить, как работу этих узлов, так и способность экипажа справиться с нагрузкой.

"То, что сделала эта авианосная группа – просто невероятно! Феноменально!" – заявил на церемонии встречи корабля военный министр Пит Хегсет.

По мнению военных экспертов, рекордный поход Gerald R. Ford стал важным испытанием для нового поколения американских авианосцев. США фактически проверили в реальных условиях как возможности новейших технологий, так и способность флота поддерживать длительное присутствие в ключевых регионах мира.