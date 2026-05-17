Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самый дорогой авианосец США вернулся на базу в Норфолк после рекордного похода длиной почти в год 0 1114

В мире
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самый дорогой авианосец США вернулся на базу в Норфолк после рекордного похода длиной почти в год

Новейший американский авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке после 326 дней в море. Это стало самым продолжительным походом корабля ВМС США со времен войны во Вьетнаме.

Gerald R. Ford обеспечивал операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также принимал активное участие в военных действиях США и Израиля против Ирана. В ходе этой операции в прачечной корабля произошел пожар, что потребовало ремонта.

Строительство корабля обошлось в 13 миллиардов долларов, на нем впервые были использованы новые технологии, такие как электромагнитная катапульта. Длительное пребывание в море позволило проверить, как работу этих узлов, так и способность экипажа справиться с нагрузкой.

"То, что сделала эта авианосная группа – просто невероятно! Феноменально!" – заявил на церемонии встречи корабля военный министр Пит Хегсет.

По мнению военных экспертов, рекордный поход Gerald R. Ford стал важным испытанием для нового поколения американских авианосцев. США фактически проверили в реальных условиях как возможности новейших технологий, так и способность флота поддерживать длительное присутствие в ключевых регионах мира.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украина, солдаты
Изображение к статье: Кайя Каллас
Изображение к статье: Разрушеная многоэтажка Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Политика
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео