Захват Эрмитажа-2! Императорский трон занял предприниматель с ножами 1 537

Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV

Предприниматель из Горбунков захватил трон в зале Эрмитажа и устроил шоу. Когда 45-летнего мужчину попытались выпроводить, он достал ножи.

Инцидент произошел после двух часов дня в воскресенье. Крупный, спортивного телосложения мужчина взобрался на возвышение, на котором установлен трон, и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Собравшиеся зрители услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора.

Работник Эрмитажа попытался спустить мужчину вниз. Сотрудник перелез через канат-ограждение и взобрался по ступенькам. Но тут захватчик трона достал два ножа и направился в сторону культработника. Последнему пришлось пятиться назад.

Вскоре на месте были сотрудники Росгвардии. Они вывели посетителей из зала и задержали вооруженного предпринимателя. Смутьян доставлен в полицию Центрального района.

О том, как все начиналось читайте здесь https://bb.lv/statja/chp-i-kriminal/2026/05/17/zaxvat-ermitaza-muzcina-zabralsia-na-imperatorskii-tron-i-stal-zacityvat-ukazy

Автор - Андрей Хазов
