Даже после окончания войны миллионы украинских беженцев останутся в Европе надолго. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

В организации смоделировали три сценария до конца 2029 года: продолжение войны, «хрупкий мир с уступками» и победу Украины.

Согласно сценарию «хрупкого мира», боевые действия прекращаются, но РФ сохраняет контроль над захваченными территориями, а временная защита для украинцев в ЕС завершается в марте 2027 года. Даже в этом случае, по оценке UNHCR, в Европе останутся около 2,9 млн украинцев — это 56% нынешних беженцев.

При продолжении войны в Европе останутся 99% украинских беженцев.

Даже в сценарии победы Украины за границей, по расчётам ООН, останутся около 1,67 млн человек — примерно треть нынешнего числа.

Больше всего украинцев, как ожидается, останется в Германии — около 789 тысяч человек. В Польше — более 530 тысяч.

Также в ООН признают, что значительная часть украинцев уже глубоко интегрировалась в европейскую жизнь: дети ходят в местные школы, семьи работают, а многие не видят условий для быстрого возвращения.

При этом почти 60% трудоустроенных украинцев в Европе работают ниже своей квалификации, а их доходы в среднем примерно на 40% ниже, чем у местного населения.

UNHCR отдельно предупреждает ЕС, что резкое прекращение временной защиты в 2027 году может вызвать хаос, перегрузить системы убежища и спровоцировать вторичную миграцию внутри Европы.

В связи с этим организация рекомендует странам ЕС готовить долгосрочные механизмы легализации пребывания украинцев, включая упрощённые ВНЖ и новые формы защиты.