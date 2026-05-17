В понедельник территорию Латвии с востока пересечет зона осадков - на большей части территории страны ожидаются дожди, местами также сильные ливни и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью в восточных регионах пройдут дожди, утром на юго-востоке возможен ливень с грозой. Местами в прибрежных районах образуется туман. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов.

Днем ожидается слабый и умеренный северный ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха повысится до +14…+19 градусов, местами на побережье - до +11…+15 градусов. Вечером местами на западе страны дождь будет продолжительным.

В Риге понедельник будет облачным, во второй половине дня ожидается дождь, возможен сильный ливень и гроза с резкими порывами ветра. Температура воздуха в столице ночью составит +7…+8 градусов, днем - +13…+15 градусов.