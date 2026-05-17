Согласно докладу ОЭСР Taxing Wages 2026, средняя годовая заработная плата до уплаты налогов варьируется от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии. В исследование включены 27 европейских стран, из них 22 — члены ЕС. Латвия официально признана одной из самых низкооплачиваемых стран Европы.

Согласно докладу ОЭСР Taxing Wages 2026, средняя годовая заработная плата до уплаты налогов варьируется от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии. В исследование включены 27 европейских стран, из них 22 — члены ЕС. Латвия официально признана одной из самых низкооплачиваемых стран Европы.

Самые щедрые

Как сообщает Euronews, Швейцария — единственная страна, где средняя зарплата до уплаты налогов превышает 100 000 евро.

На втором месте Исландия с показателем 85 950 евро. Люксембург лидирует в Евросоюзе с 77 844 евро и занимает третью строчку общего рейтинга.

Данию (71 961 евро) и Нидерланды (69 028 евро) дополняют первую пятёрку. Норвегия с 68 420 евро находится недалеко от них.

Среди пяти крупнейших экономик Европы лидирует Германия с 66 700 евро, за ней вплотную следует Великобритания — 65 340 евро. Остальные три крупные экономики заметно отстают.

Во Франции показатель составляет 45 964 евро, в Италии — 36 594 евро, в Испании — 32 678 евро. Средняя зарплата в Германии и Великобритании более чем вдвое выше, чем в Испании.

Австрия (63 054 евро), Бельгия (62 348 евро), Ирландия (60 258 евро), Финляндия (55 462 евро) и Швеция (50 338 евро) занимают промежуточное положение между этими двумя группами, во всех случаях речь идёт о суммах свыше 50 000 евро.

Самые бедные

Самая низкая средняя годовая зарплата в ЕС у Словакии — 19 590 евро. Всего девять из 22 стран Евросоюза, представленных в списке, не достигают уровня в 30 000 евро.

Венгрия (21 257 евро), Латвия (21 321 евро), Чехия (23 685 евро), Португалия (24 254 евро) и Польша (24 490 евро) все остаются ниже отметки в 25 000 евро. Эстония (25 603 евро), Греция (26 563 евро) и Литва (28 474 евро) превышают этот порог, но всё ещё не дотягивают до 30 000 евро.

В номинальном выражении верхние строчки рейтинга занимают страны Северной и Западной Европы, тогда как государства Юга и Востока сосредоточены в его нижней части.

Может быть и хуже

Если смотреть с учётом покупательной способности, разрыв в зарплатах по Европе сокращается по сравнению с номинальными показателями.

Паритет покупательной способности (ППС) — это такие курсы пересчёта валют, которые уравнивают покупательную способность разных валют, устраняя различия в уровне цен между странами. Приведённые здесь данные рассчитаны в долларах США, так как статистика ППС в евро пока не опубликована.

С учётом ППС средняя годовая зарплата до уплаты налогов колеблется от 38 118 в Словакии до 106 532 в Швейцарии. Показатели Германии (93 985), Люксембурга (93 203) и Нидерландов (92 905) превышают 90 000. Вплотную за ними следуют Дания (88 454) и Норвегия (87 722).

В Латвии годовая зарплата в ППС составляет 42 975, что ставит страну на предпоследнее место, то есть сразу перед Словакией. Эстония, впрочем, далеко не оторвалась от ЛР - 43 448 и третье место с конца.