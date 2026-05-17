Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жозе Моуринью возвращается в «Реал» спустя 13 лет после его ухода из клуба 0 84

Спорт
Дата публикации: 17.05.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Жозе Моуриньо

Португальский тренер Жозе Моуринью близок к возвращению в «Реал Мадрид». По данным испанской газеты Marca и ряда европейских спортивных изданий, стороны уже достигли принципиального соглашения, а официальное объявление может состояться после завершения сезона.

Если назначение состоится, для 63-летнего специалиста это станет вторым приходом в «Реал» спустя 13 лет после его ухода из клуба. Напомним, ранее Жозе возглавлял мадридский гранд с 2010 по 2013 год.

Возвращение «Особенного»

По информации Marca, руководство «Реала» рассматривает Моуринью как главного кандидата на пост тренера после крайне неудачного сезона команды. Источники, близкие к клубу, утверждают, что президент Флорентино Перес видит в португальце фигуру, способную восстановить дисциплину и контроль «внутри раздевалки».

Сообщается, что Моуринью должен заменить Альваро Арбелоа, который возглавил команду после ухода Хаби Алонсо, но не сумел стабилизировать результаты клуба. Кстати, Хаби Алонсо стал главным тренером Челси.

Переговоры находятся на финальной стадии, а сам Моуринью уже обсуждает состав своего будущего штаба и участие в летней трансферной кампании.

Сезон-2025/26 стал одним из самых сложных для «Реала» за последние годы. Команда осталась без крупных титулов и фактически выбыла из чемпионской гонки в Ла Лиге, значительно отстав от «Барселоны» за несколько туров от финиша.

Испанская пресса активно писала о напряженной атмосфере внутри раздевалки и конфликтах между игроками. На этом фоне руководство клуба, видимо, решило сделать ставку на более жесткий и авторитарный стиль управления, с которым традиционно ассоциируется Моуринью.

×
Читайте нас также:
#футбол #спорт #конфликты #Ла Лига
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женская сборная КНДР по футболу
Изображение к статье: Победители Рижского марафона 2026
Изображение к статье: Рижский марафон, девушка с флагом
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Политика
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео