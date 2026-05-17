Португальский тренер Жозе Моуринью близок к возвращению в «Реал Мадрид». По данным испанской газеты Marca и ряда европейских спортивных изданий, стороны уже достигли принципиального соглашения, а официальное объявление может состояться после завершения сезона.

Если назначение состоится, для 63-летнего специалиста это станет вторым приходом в «Реал» спустя 13 лет после его ухода из клуба. Напомним, ранее Жозе возглавлял мадридский гранд с 2010 по 2013 год.

Возвращение «Особенного»

По информации Marca, руководство «Реала» рассматривает Моуринью как главного кандидата на пост тренера после крайне неудачного сезона команды. Источники, близкие к клубу, утверждают, что президент Флорентино Перес видит в португальце фигуру, способную восстановить дисциплину и контроль «внутри раздевалки».

Сообщается, что Моуринью должен заменить Альваро Арбелоа, который возглавил команду после ухода Хаби Алонсо, но не сумел стабилизировать результаты клуба. Кстати, Хаби Алонсо стал главным тренером Челси.

Переговоры находятся на финальной стадии, а сам Моуринью уже обсуждает состав своего будущего штаба и участие в летней трансферной кампании.

Сезон-2025/26 стал одним из самых сложных для «Реала» за последние годы. Команда осталась без крупных титулов и фактически выбыла из чемпионской гонки в Ла Лиге, значительно отстав от «Барселоны» за несколько туров от финиша.

Испанская пресса активно писала о напряженной атмосфере внутри раздевалки и конфликтах между игроками. На этом фоне руководство клуба, видимо, решило сделать ставку на более жесткий и авторитарный стиль управления, с которым традиционно ассоциируется Моуринью.