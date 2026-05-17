Даже лоси знают, как переходить дорогу - видео полиции стало хитом соцсетей 0 127

В мире животных
Дата публикации: 17.05.2026
grani.lv
Изображение к статье: Лоси у дороги

Опубликованный Государственной полицией ролик с лосями, аккуратно пересекающими дорогу, стремительно набирает популярность в соцсетях. Пользователи с юмором отмечают, что дисциплинированному поведению животных на проезжей части многим людям стоило бы поучиться.

Кадры снял один из сотрудников Госполиции во время обычного дежурства. На записи видно, как стадо лосей приближается к оживленной трассе, но не бросается наперерез машинам. Животные замирают у обочины. Они словно оценивают обстановку и проверяют, безопасно ли двигаться дальше.

Полицейские превратили этот короткий сюжет в отличное наглядное пособие для всех участников дорожного движения. Посыл элементарный: перед выходом на асфальт нужно убедиться, что вас пропускают.

Ролик моментально разлетелся по пабликам и собрал сотни теплых комментариев. Людей искренне позабавило, что лесные обитатели ведут себя у дороги гораздо разумнее и хладнокровнее некоторых пешеходов. Следовать правилам можно и без лекций, штрафов или курсов вождения. Лоси это доказали.

#полиция #животные #социальные сети #соцсети #видео #поведение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
