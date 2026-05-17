Сегодня, в воскресенье, 17 мая сборная Латвии на чемпионате мира по хоккею сыграет с командой Германии. Начало матча в 21:20.

Обе команды первые свои встречи на первенстве мира проиграли. Немцы уступили со счетом 1:3 сборной Финляндии, мы вчера боролись-боролись, но, увы, на табло осталось 4:2 в пользу швейцарцев.

Надеемся, что в сегодняшней игре против сборной Германии наши первыми откроют счет, как на чемпионате мира в 2004 году в Праге это сделал легенда латвийского хоккея Сергея Жолток. Правда, во втором периоде немцы затолкали-таки одну шайбу в ворота Артура Ирбе, установив окончательный итог матча.

Устроит ли сборную Латвии ничья в сегодняшнем матче? По мнению редакции bb.lv, приятнее было бы все-таки победить.

За нашу победу!