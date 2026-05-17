Хоккей и немцы. Вспоминаем тот самый гол Сергея Жолтока с передачи Олега Сорокина 0 95

Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV

Сегодня, в воскресенье, 17 мая сборная Латвии на чемпионате мира по хоккею сыграет с командой Германии. Начало матча в 21:20.

Обе команды первые свои встречи на первенстве мира проиграли. Немцы уступили со счетом 1:3 сборной Финляндии, мы вчера боролись-боролись, но, увы, на табло осталось 4:2 в пользу швейцарцев.

Надеемся, что в сегодняшней игре против сборной Германии наши первыми откроют счет, как на чемпионате мира в 2004 году в Праге это сделал легенда латвийского хоккея Сергея Жолток. Правда, во втором периоде немцы затолкали-таки одну шайбу в ворота Артура Ирбе, установив окончательный итог матча.

Устроит ли сборную Латвии ничья в сегодняшнем матче? По мнению редакции bb.lv, приятнее было бы все-таки победить.

За нашу победу!

Автор - Андрей Хазов
