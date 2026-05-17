История горбатого кита Тимми, за судьбой которого следили тысячи людей по всему миру, завершилась трагически. Спустя две недели после рискованной спасательной операции животное обнаружили мертвым у берегов Дании.

У небольшого острова Анхольт в проливе Каттегат, разделяющем Данию и Швецию, нашли мертвого горбатого кита. Власти Дании подтвердили, что речь идет именно о ките по кличке Тимми, которого недавно пытались спасти после его появления в Балтийском море.

История животного привлекла большое внимание общественности и СМИ. Впервые Тимми заметили у берегов Германии еще 3 марта. По мнению специалистов, кит мог сбиться с маршрута во время миграции, преследуя косяки рыбы.

Сначала животное оказалось на мелководье возле курорта Тиммендорфер-Штранд. Тогда спасатели с помощью экскаватора сумели вернуть его в воду. Однако вскоре кит снова оказался в опасности.

Состояние животного ухудшалось, а эксперты постепенно теряли надежду на успешное спасение. Несмотря на скептические оценки части ученых, инициативная группа решила провести рискованную операцию: кита доставили на барже в глубокие воды. 2 мая Тимми выпустили примерно в 70 километрах от датского Скагена.

Однако спустя некоторое время животное обнаружили мертвым южнее места освобождения — возле острова Анхольт.

Представитель Датского агентства по охране окружающей среды Йене Хансен сообщил, что специалисты сняли с туши трекинговое устройство, которое подтвердило личность кита.

Причина гибели пока остается неизвестной. Власти также пока не приняли окончательного решения по поводу утилизации туши. При этом жителей и туристов призвали не приближаться к животному из-за возможных инфекционных рисков.

Министр окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания Тиль Бакхаус отметил, что операция дала киту шанс вернуться к нормальной жизни, однако воспользоваться им он не смог.

По мнению специалистов, история Тимми еще раз показала, насколько сложными и непредсказуемыми могут быть операции по спасению крупных морских животных. Несмотря на трагический финал, участники операции уверены, что попытка спасти кита была оправданной, поскольку речь шла о единственном шансе вернуть животное в естественную среду обитания.