Вспышка разновидности вируса Эболы "Бундибугйо" унесла жизни 88 жителей ДР Конго и Уганды, всего в регионе - более 330 случаев заболевания. Фактическое число заболевших может быть значительно выше, предупреждает ВОЗ.

В связи со вспышкой "Бундибугйо" - редкого штамма вируса Эбола - в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила второй из трех уровень тревоги по степени серьезности. Новый всплеск "варианта вируса Эбола представляет собой "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного масштаба", заявила ВОЗ в воскресенье, 17 мая. На данный момент вспышка не соответствует критериям для объявления наивысшего уровня тревоги - пандемии, уточняет организация.

Как сообщили накануне Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), в ДРК уже умерли 88 человек, предположительно инфицированных вариантом вируса "Бундибугйо". Всего зарегистрировано почти 336 подозрительных случаев, однако их фактическое число может быть значительно выше, предупредила ВОЗ.

Эбола часто заканчивается летальным исходом. Во время эпидемий прошлых лет от этой вирусной инфекции умирали от 25 до 90 процентов заболевших. Больные Эболой страдают от лихорадки, мышечных болей, диареи, а также внутренних кровотечений и, как следствие, от отказа органов. Передача происходит при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного.

Текущая вспышка Эболы - 17-я по счету в ДРК

О новой вспышке Эболы 15 мая сообщили власти провинции Итури на северо-востоке ДР Конго, где систематически происходят военные конфликты. В соседней Уганде также умер мужчина, зараженный этим вирусом - у него был выявлен штамм "Бундибугйо". От этого штамма нет ни вакцины, ни специфического лечения, а уровень смертности при нем достигает 50 процентов, отметил министр здравоохранения ДРК Самуэль Роже Камба. Существующие методы лечения и вакцины разработаны, главным образом, против предыдущего - "заирского" - штамма.

Кроме того, в наиболее пострадавшем от новой вспышки провинции наблюдаются острый гуманитарный кризис и интенсивные перемещения населения, и поэтому речь идет о "чрезвычайной ситуации", отмечает агентство dpa. Все десять соседних с ДРК стран - прежде всего, Уганда и Южный Судан - теперь подвергаются высокому риску, предупредила ВОЗ. Этим африканским государствам следует в срочном порядке принять меры, чтобы оперативно выявлять и лечить новые возникающие случаи Эболы, подчеркивают в организации.

Текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущий всплеск произошел в августе 2025 года, тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год, тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за прошедшие 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 000 человек.