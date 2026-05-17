Война на Ближнем Востоке усилила кризис в химической промышленности Европы, которая столкнулась с высокими ценами на энергию, падением спроса и конкуренцией со стороны китайских производителей. Об этом пишет Financial Times (FT).

Роттердам: работы не дам

Символом кризиса издание называет химический кластер порта Роттердам — один из крупнейших в мире. За последний год две из десяти компаний кластера закрыли свои предприятия.

Кроме того, компания Mitsubishi заявила о прекращении строительства передового производственного подразделения по выпуску MXDA — химического промежуточного продукта, используемого в высокоэффективных покрытиях для кораблей, военной техники и других промышленных применений.

Хотя конфликт на Ближнем Востоке и принес некоторое облегчение, нарушив работу китайских заводов, зависящих от сырья из стран Персидского залива, он также привел к росту цен на энергоносители и усилил волатильность цен на такие важные компоненты, как нафта, что оказало косвенное влияние на рынки химической продукции, говорится в статье.

Мы их теряем

Питер Хантсман, глава Huntsman Corporation — компании, управляющей предприятиями по всей Европе, включая порт Роттердам, заявил FT, что события на Ближнем Востоке еще сильнее повышают стоимость энергии и демонстрируют зависимость Европы от внешних шоков.

По данным отраслевой ассоциации Cefic, на которые ссылается издание, число закрытий химических производств в Европе за последние четыре года выросло в шесть раз. Континент потерял почти 10% производственных мощностей, а сокращения затронули около 20 тыс. рабочих мест. Инвестиции в европейский химический сектор в 2025 году упали более чем на 80%.

Проблемы отрасли связаны не только с дорогой энергией, но и с усилением конкуренции со стороны Китая, считают участники рынка. До конфликта в Персидском заливе европейские компании уже сталкивались с переизбытком дешевой китайской химической продукции, часть которой перенаправлялась в ЕС после ограничений на американском рынке.

Связанные одной цепью

FT отмечает, что химическая промышленность Европы построена как единая взаимосвязанная система: продукция одного предприятия используется как сырье для другого.

По словам исполнительного вице-президента американской химической группы LyondellBasell Ивонн ван дер Лаан, закрытие отдельных заводов может вызвать цепную реакцию по всему сектору. «Это подрывает основу этих интегрированных цепочек создания стоимости. Когда это начнет происходить, это лишь вопрос времени, тогда вся экосистема рухнет», — считает она.

Вице-президент Bayer Маттиас Бернингер в свою очередь сравнил ситуацию с игрой «башня Дженга», из которой постепенно убирают блоки, пока вся конструкция не рухнет.

Химический кластер Роттердамского порта является частью сети предприятий, расположенных по всей Европе и соединенных трубопроводами. Роттердам связан с Антверпеном, еще одним крупным кластером, и оба они снабжают химическими веществами регионы Рейна и Рура в Германии, являющиеся «сердцем» тяжелой промышленности Европы, включая автомобильный сектор.

Согласно прогнозу страховой группы Atradius, производство химической продукции в ЕС и Великобритании в 2026 году сократится на 2,2%, что, на 1,8% хуже довоенных ожиданий аналитиков.