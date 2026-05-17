Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Захват Эрмитажа! Мужчина забрался на императорский трон и стал зачитывать указы 0 493

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV

В воскресенье днем 46-летний мужчина забрался на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа и начал зачитывать бумаги. Когда сотрудник музея попытался его остановить, мужчина достал два ножа, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Местный житель, называвший себя предпринимателем, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. После этого он начал громко зачитывать принесенные с собой бумаги. Посетители услышали, что в его речи звучали слова о взятках, кредитах и разорении.

Когда сотрудник музея попытался спустить мужчину вниз, он достал два ножа и направился в сторону работника. Посетителей из зала эвакуировали.

«При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление», — сообщили в ведомстве.

Нарушителя доставили в отдел.

×
Читайте нас также:
#МВД #безопасность #преступления #нападение #музеи
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Осторожно мошенники!
Изображение к статье: Убийство
Изображение к статье: Крапива

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Политика
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео