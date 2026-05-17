В воскресенье днем 46-летний мужчина забрался на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа и начал зачитывать бумаги. Когда сотрудник музея попытался его остановить, мужчина достал два ножа, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Местный житель, называвший себя предпринимателем, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. После этого он начал громко зачитывать принесенные с собой бумаги. Посетители услышали, что в его речи звучали слова о взятках, кредитах и разорении.

Когда сотрудник музея попытался спустить мужчину вниз, он достал два ножа и направился в сторону работника. Посетителей из зала эвакуировали.

«При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление», — сообщили в ведомстве.

Нарушителя доставили в отдел.