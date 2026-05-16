Медикам в Швейцарии удалось извлечь большую швейную иглу, застрявшую в гортани 57-летней женщины. Ситуация была близка к катастрофе. А то, как вела себя пациентка, заставило врачей понервничать.

Иногда случается проглотить рыбную кость, но «съесть» крупную швейную иглу и не заметить — редкость. Именно это произошло с 57-летней женщиной из Швейцарии. Случай описан в медицинском журнале Clinical Case Reports.

Сначала думали — инсульт

Женщина шила одежду дома, по привычке зажала иглу губами и не заметила, как она проскользнула в горло. Все это случилось около 14 часов. Прошло время, женщина спокойно поужинала и легла спать. Почувствовала неладное пациентка только спустя несколько часов. У нее появилась боль в горле и голос стал хриплым. Посреди ночи она вызвала скорую.

Когда медики приехали на вызов, женщина испугала их своим видом. Она была крайне взволнована, язык у нее заплетался, речь нарушилась, походка была шаткой и неустойчивой. Врачи сначала даже заподозрили инсульт — настолько типичными показались им симптомы.

В больнице женщине сделали компьютерную томографию. По снимкам сразу все стало понятно: в гортани у женщины застряла большая швейная игла длиной 43 мм и толщиной 2 мм.

Врачи признали: женщине очень повезло. Игла проткнула слизистую, причем кончик ее застрял в опасной близости от сосудов гортани. Это могло привести к катастрофе. Игла в любой момент могла сместиться глубже в дыхательные пути, вызвать кровотечение или попасть в трахею и легкие.

Опасная ситуация

Медики приняли решение действовать крайне осторожно. Сначала они с помощью эндоскопа внимательно изучили точное положение иглы. Далее консилиум врачей продумал все варианты ее извлечения и предусмотрел возможные последствия. Пациентке дали короткодействующую внутривенную анестезию и препарат для расслабления мышц, чтобы она не пошевелилась в самый ответственный момент. К этому моменту игла находилась в организме уже 8 часов.

Пациентку уложили на спину — так игла с меньшей вероятностью могла уйти глубже. Используя видеоларингоскоп (прибор с камерой для осмотра гортани) и специальные изогнутые щипцы Магилла, врач аккуратно захватил иглу и вытащил ее. Вся операция заняла считаные минуты. Сразу после этого эндоскопом проверили, нет ли кровотечения или отека: все было в порядке. Ночь пациентка провела в отделении интенсивной терапии под наблюдением. Уже на следующее утро ее выписали.

Странный симптом нашел объяснение

Интересно, что невнятная, кашеобразная речь, которая напугала врачей, когда они приехали к пациентке, оказалась индивидуальной особенностью женщины. Она призналась, что в стрессовых ситуациях страдает дизартрией — временным нарушением речи. Это случается с ней регулярно.

Но к моменту выписки все неврологические симптомы прошли, оставалась лишь небольшая хрипота, которая исчезла через несколько дней.

«Если вы шьете, нельзя держать иглу в зубах или губах — это очень рискованная привычка, — предупреждают медики. — При любом подозрении на попадание постороннего предмета в дыхательные пути немедленно обращайтесь к врачу. Не пытайтесь извлечь иглу, косточку или мешающий вам предмет самостоятельно — это может привести к тяжелым осложнениям».