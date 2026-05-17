Прямое обращение к Владимиру Путину из Эрмитажа. Кадры скандального видео 1 2660

Дата публикации: 17.05.2026
Выступление предпринимателя из Горбунков в Зимнем дворце днем 17 мая. На кадрах мужчина уселся на трон и поставил ноги на подножие, сняв один кроссовок. По словам очевидцев, он говорил что-то о взятках, кредитах и разорении. Затем он обратился к президенту.

«Я не привык проигрывать и отказываться от задуманного, как бы пафосно это ни звучало, делая мир лучше. Мне не надо снисхождения, мне надо, чтобы закон был исполнен и виновные понесли наказание», — продекламировал предприниматель с трона.

45-летнего Александра быстро задержали, несмотря на угрозы применения холодного оружия. Клинок, к слову, у него оказался самурайский — нож танто он прятал в обуви. Сейчас нарушитель находится в 78-м отделе полиции. О возбуждении уголовного дела официально пока не сообщалось. Читайте также

«Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал. Был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему. Более детально состояние сохранности экспонатов изучат специалисты музея», — рассказали в Эрмитаже.

Напомним, что Александр 17 мая пришел в Большой Тронный зал Эрмитажа, перелез через ограждение и забрался на трон. С него он начал громко обращаться к присутствующим, читая с бумаги. Когда сотрудник службы безопасности музея попытался спустить посетителя, тот схватился за нож.

Начало истории здесь https://bb.lv/statja/v-mire/2026/05/17/zaxvat-ermitaza-2-imperatorskii-tron-zanial-predprinimatel-s-nozami

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
