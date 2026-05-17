Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Равшана Куркова показала редкие фото с детьми 0 344

Люблю!
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Равшана Куркова.
ФОТО: Instagram

45-летняя Равшана Куркова поделилась редкими семейными кадрами из поездки в Санкт-Петербург. Актриса провела время вместе с пятилетним сыном Гаспаром и двухлетней дочерью Самирой, устроив прогулку по главным достопримечательностям города.

Судя по опубликованным фотографиям, семья посетила Летний сад и Эрмитаж.

Актриса редко показывает детей в соцсетях и предпочитает не афишировать подробности личной жизни, поэтому новые семейные кадры сразу привлекли внимание поклонников.

kurkova72.jpg kurkova73.jpg

Instagram.

Что известно о детях актрисы

В 2021 году стало известно, что Куркова родила сына Гаспара от бизнесмена Сергей Амарян. Позже пара рассталась.

В 2023 году актриса стала мамой во второй раз — у неё родилась дочь Самира. Имя отца девочки Равшана до сих пор не раскрывает.

Личная жизнь Равшаны Курковой

Равшана Куркова, урождённая Матчанова, ранее была замужем за фотографом Семёном Курковым. В этом браке актриса пережила потерю ребёнка.

Позже она вышла замуж за актёра Артём Ткаченко. Их брак продлился четыре года, однако после развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

По мнению редакции, редкие семейные публикации Равшаны Курковой особенно ценны для поклонников именно благодаря её закрытому отношению к личной жизни. Актрисе удаётся сохранять баланс между публичностью и приватностью, при этом оставаясь одной из самых элегантных и обсуждаемых звёзд российского кино.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин. Иконка видео
Изображение к статье: Анна Старшенбаум впервые назвала избранника мужем и показала обручальное кольцо
Изображение к статье: Когда и в каком порядке у ребенка режутся зубы?
Изображение к статье: Всего 170 граммов в день: продукт, связанный с более низким риском гипертонии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Политика
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео