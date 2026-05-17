45-летняя Равшана Куркова поделилась редкими семейными кадрами из поездки в Санкт-Петербург. Актриса провела время вместе с пятилетним сыном Гаспаром и двухлетней дочерью Самирой, устроив прогулку по главным достопримечательностям города.

Судя по опубликованным фотографиям, семья посетила Летний сад и Эрмитаж.

Актриса редко показывает детей в соцсетях и предпочитает не афишировать подробности личной жизни, поэтому новые семейные кадры сразу привлекли внимание поклонников.

Что известно о детях актрисы

В 2021 году стало известно, что Куркова родила сына Гаспара от бизнесмена Сергей Амарян. Позже пара рассталась.

В 2023 году актриса стала мамой во второй раз — у неё родилась дочь Самира. Имя отца девочки Равшана до сих пор не раскрывает.

Личная жизнь Равшаны Курковой

Равшана Куркова, урождённая Матчанова, ранее была замужем за фотографом Семёном Курковым. В этом браке актриса пережила потерю ребёнка.

Позже она вышла замуж за актёра Артём Ткаченко. Их брак продлился четыре года, однако после развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

По мнению редакции, редкие семейные публикации Равшаны Курковой особенно ценны для поклонников именно благодаря её закрытому отношению к личной жизни. Актрисе удаётся сохранять баланс между публичностью и приватностью, при этом оставаясь одной из самых элегантных и обсуждаемых звёзд российского кино.