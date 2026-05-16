В Петербурге вынесли приговор семейной паре, погубившей своего шестилетнего сына из-за недоверия к медицине. Когда маленький мальчик пожаловался на боль в груди, родители напоили его настоем из крапивы.

Травяные отвары вместо лекарств, энергопрактики и сон на полу для общего оздоровления — в таких условиях жил 6-летний Яромир. Закончилась такая «домашняя терапия» трагедий.

Родителей мальчика признали виновными в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Причиной столь мягкого приговора могло стать наличие у пары новорождённого ребёнка.

Без мяса, лекарств и «химикатов»

Валентина и Сергей вместе уже больше десяти лет. Пара придерживается «родноверия» (современной версии славянского язычества) и здорового образа жизни. Впрочем, понимание ЗОЖ у супругов сложилось весьма радикальное.

Жили они в условиях, которые можно смело назвать спартанскими: не ели мяса, спали на полу без матрасов, избегали любых «химикатов», под которыми у них подразумевались даже чистящие порошки. Весь быт по-старинке — стирка руками и с мылом.

В этих условиях и воспитывался маленький Яромир. Он родился дома, не ходил в детский сад и никогда не бывал у врачей, несмотря на многочисленные тревожные звоночки. Как рассказывали знакомые, мальчик часто болел, а иногда с ним случались приступы сильной боли в груди, вплоть до потери сознания. Валентина и Сергей лечили его домашними «зельями» из трав, да массажем.

Крапиве не победить инфекцию

15 февраля 2025 года Яромир в очередной раз пожаловался матери на боли в груди. Валентина открыла окно, чтобы впустить свежий воздух и потянулась за очередным крапивным отваром. Однако ребёнок уже начал задыхаться. Испуганный Сергей сделал то, чего ранее избегал и всё-таки позвонил в скорую. Но прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

По материалам суда, основной причиной смерти стало инфекционное заболевание. Этого можно было бы избежать, если бы Валентина и Сергей своевременно обратились за квалифицированной врачебной помощью.

«Ребёнок нуждался в динамическом врачебном наблюдении, однако родители такового не обеспечили, чем причинили по неосторожности смерть», — отметили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Не было веры во врачей

В своё оправдание Сергей заявил следователям, что его доверие к медицине подорвала смерть матери. По его словам, врачи не смогли вылечить её от рака. Поэтому пара и занималась самостоятельным лечением мальчика. Хотя польза от некоторых трав общепризнанна, но увлечение такой практикой без ведома врачей и отказа от медикаментов до добра обычно не доводит.

14 мая 2026 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор. Обычная санкция по этой статье: исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Но так как Сергея и Валентина недавно снова стали родителями, а к уголовной ответственности привлекаются впервые, суд дал им ограничения свободы сроком на 1 год.

Остаётся надеяться, что снова став родителями Валентина и Сергей не повторят старых ошибок.