В столице Латвии предлагают развлечения для скучающих горожан. Отметим те, которые предоставляются бесплатно .

Куда сбежать от суеты

Рижан обучат технике цигун. Принять участие можно независимо от возраста или уровня физической подготовки. Цигун сочетает медленные, плавные движения, дыхательные упражнения и медитацию, помогая улучшить как физическое здоровье, так и эмоциональное равновесие.

Занятия проводятся сертифицированными инструкторами. Продолжительность одного урока — 60 минут. Размер групп - до 15 человек. Занятия проходят в различных районах Риги.

– Занятия цигун дают возможность остановиться в ежедневной суете, наладить дыхание и укрепить внутреннюю энергию, – подчеркивают организаторы.

Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 22543770.

Красивая, поехали кататься (ролики дадут)

Также приглашают детей и молодежь на бесплатные занятия по катанию на роликах в Риге.

Катание на роликах, как известно, требует определённых навыков. Под руководством инструкторов участники освоят: базовые навыки, правильную технику торможения и т.д.

Размер групп до 15 человек, продолжительность одного урока — 60 минут. Каждому участнику занятий будет предоставлено все необходимое для занятий

Один человек может посетить до 10 занятий. Телефон для вопросов - 22543770.

Семейный праздник

По случаю Международного дня семьи в субботу, 16 мая с 12:00 до 16:00 на Большой сцене в Межапарке пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие - как в помещении, так и на открытом воздухе.

Здесь ожидаются как спортивные занятия, так и различные творческие мастерские для участников разных возрастов, а также выступления музыкантов.