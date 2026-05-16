Жителей Риги научат дышать, кататься и радоваться жизни 2 885

Наша Латвия
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цигун

В столице Латвии предлагают развлечения для скучающих горожан. Отметим те, которые предоставляются бесплатно.

Куда сбежать от суеты

Рижан обучат технике цигун. Принять участие можно независимо от возраста или уровня физической подготовки. Цигун сочетает медленные, плавные движения, дыхательные упражнения и медитацию, помогая улучшить как физическое здоровье, так и эмоциональное равновесие.

Занятия проводятся сертифицированными инструкторами. Продолжительность одного урока — 60 минут. Размер групп - до 15 человек. Занятия проходят в различных районах Риги.

– Занятия цигун дают возможность остановиться в ежедневной суете, наладить дыхание и укрепить внутреннюю энергию, – подчеркивают организаторы.

Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 22543770.

Красивая, поехали кататься (ролики дадут)

Также приглашают детей и молодежь на бесплатные занятия по катанию на роликах в Риге.

Катание на роликах, как известно, требует определённых навыков. Под руководством инструкторов участники освоят: базовые навыки, правильную технику торможения и т.д.

Размер групп до 15 человек, продолжительность одного урока — 60 минут. Каждому участнику занятий будет предоставлено все необходимое для занятий

Один человек может посетить до 10 занятий. Телефон для вопросов - 22543770.

Семейный праздник

По случаю Международного дня семьи в субботу, 16 мая с 12:00 до 16:00 на Большой сцене в Межапарке пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие - как в помещении, так и на открытом воздухе.

Здесь ожидаются как спортивные занятия, так и различные творческие мастерские для участников разных возрастов, а также выступления музыкантов.

