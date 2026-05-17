На бумаге цифры растут, но в повседневной жизни этого не чувствуется — повышение зарплат «съедают» рост цен, счета и расходы на продукты. Особенно болезненно это ощущают те, кто выполняет физически тяжёлую и необходимую обществу работу, но получает за неё такую зарплату, которой после уплаты налогов едва хватает на жизнь. Марис делится своей историей — он работает физически, но получает копейки. Где же здесь справедливость?

«Я работаю физически тяжело. Каждый день. После работы болят спина, руки и ноги. Это работа, требующая силы, выносливости и ответственности. И за это я получаю 1150 евро до уплаты налогов. На бумаге сумма выглядит больше, чем есть на самом деле — после налогов остаётся значительно меньше. Я считаю, что это ненормально.

Везде говорят о росте зарплат. Статистика показывает проценты, графики и оптимистичные прогнозы. Но где вы видите этот рост? Мы, работающие люди, его не чувствуем. Единственное, что мы чувствуем — это рост цен: в магазинах, на заправках и особенно этой зимой — в счетах.

Заходишь в магазин — 50 евро исчезают за пару дней. Хлеб, молоко, мясо, овощи — всё стоит всё дороже. О качественной еде вообще можно забыть. Зимой счета растут, а зарплата за ними не успевает. А если ещё есть дети или кредит — напряжение постоянное: хватит ли до конца месяца? И часто уже не хватает. В день зарплаты всё оплачиваешь, покупаешь ребёнку шоколадку — и последние две недели до следующей зарплаты не знаешь, как купить молоко.

Мы работаем, платим налоги, строим эту страну, но ощущение такое, что с каждым годом становится только тяжелее. Зарплаты растут на бумаге, а жизнь в реальности дорожает. И тогда возникает вопрос — почему физически тяжёлый, необходимый обществу труд ценится так низко? Мы не чувствуем роста зарплат. Мы чувствуем только то, что нас не ценят», — пишет Марис.

Ранее сообщалось, что почти половина — 44% жителей Латвии — считают, что их зарплата в этом году не вырастет, сообщили представители банка Citadele со ссылкой на результаты опроса. В то же время 47% жителей ожидают роста зарплаты до 10%. Более значительного повышения — свыше 10% — надеются добиться 8% опрошенных. Эти данные отражают более прагматичный настрой работающих людей: после более стремительного роста зарплат в прошлом году ожидания общества становятся умереннее.

Согласно данным Центрального статистического управления, в третьем квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1835 евро, увеличившись за год на 132 евро или 7,8%, а средняя нетто-зарплата выросла ещё быстрее — на 10,5%, достигнув 1361 евро. В Европейском союзе зарплаты растут не так быстро — в еврозоне затраты на рабочую силу в среднем увеличились примерно на 3–4% за год.

Главный экономист банка Карлис Пургайлис отмечает, что такой темп роста зарплат создаёт всё большие вызовы для предприятий, однако ожидается, что рост оплаты труда в Латвии и дальше будет превышать средний европейский показатель, хотя и станет более умеренным, чем в предыдущие годы.

Он прогнозирует, что в этом году зарплаты могут вырасти примерно на 6,5%.

«В целом данные опроса сигнализируют о нормализации рынка труда после стремительных потрясений предыдущих лет. Настроение работников становится более прагматичным — рост зарплаты всё реже воспринимается как само собой разумеющееся действие работодателя, а скорее как дополнительный бонус», — считает Пургайлис.

Результаты опроса показывают, что ожидания роста зарплат существенно различаются в зависимости от возраста, тогда как пол почти не влияет на эти ожидания. Наиболее оптимистично настроены молодые работающие люди в возрасте от 18 до 29 лет — лишь треть из них не ожидает повышения зарплаты, а сравнительно большая часть надеется на рост более чем на 10%. Это характерно для начала карьеры, когда динамику зарплат чаще определяют смена работы, профессиональный рост и конкуренция за сотрудников.

С возрастом ожидания становятся всё осторожнее. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже половина респондентов не ждёт никакого повышения зарплаты, а среди людей от 60 до 74 лет такого мнения придерживаются более половины опрошенных. Это указывает на более ограниченные возможности роста зарплат на поздних этапах карьеры, а также на большую ориентацию на стабильность и безопасность.