Временами небо в воскресенье будет проясняться, выглянет солнце. Во второй половине дня в восточных регионах местами возможны сильные ливни и грозы.

На большей части территории Латвии максимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов, на востоке - до +19…+24 градусов, в то время как в прибрежных районах местами будет всего около +10 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, с кратковременными дождями. Температура воздуха в столице составит +10…+12 градусов.