Сегодня кое-где возможны сильные ливни и грозы 0 434

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2026
LETA
Изображение к статье: Гроза

В воскресенье ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Временами небо в воскресенье будет проясняться, выглянет солнце. Во второй половине дня в восточных регионах местами возможны сильные ливни и грозы.

На большей части территории Латвии максимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов, на востоке - до +19…+24 градусов, в то время как в прибрежных районах местами будет всего около +10 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, с кратковременными дождями. Температура воздуха в столице составит +10…+12 градусов.

#Рига #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
