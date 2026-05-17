В общественном транспорте нередко случаются конфликты и неприятные ситуации, однако история, произошедшая в поезде с молодой женщиной, особенно возмутила пользователей соцсети Threads.

Люди выражают сочувствие автору публикации, которая столкнулась с агрессивным поведением мужчины в переполненном вагоне.

По словам Эдиты Хомки, после посадки она сняла промокшее от дождя пальто и аккуратно положила его на багажную полку. Однако сидевший рядом мужчина заявил, что с него будет капать на голову, сорвал пальто с полки и бросил в проход.

Женщина попыталась спокойно урегулировать ситуацию и даже предложила поменяться местами, однако мужчина отказался. После этого он вновь сбросил её пальто и заявил:

«Ты мне не жена, поэтому я могу так делать».

Автор публикации также отметила, что ни молодой парень рядом, ни мужчины напротив не вмешались в ситуацию и никак её не поддержали.

«Ни парень, ни мужчины напротив не вмешались, ничего не сказали и не поддержали меня, но своим молчанием поддержали его и его поступок. Латыш. Говорил на чистом латышском языке», – пишет Эдита. История вызвала бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи осудили поведение мужчины и отметили, что подобная агрессия в общественном транспорте становится всё более заметной. Некоторые также посоветовали в подобных случаях обращаться в полицию.

«Неважно, был это мужчина или женщина — этот человек не имел права трогать личные вещи другого пассажира. Это можно считать хулиганством.»

«Мне очень нравится, как ты упоминаешь отношение других мужчин — именно мужчин — в этой ситуации. Потому что это то, из-за чего я периодически злюсь: когда мужчины своим молчанием поддерживают действия других мужчин.»

«Человечность в наши дни — редкая черта характера! То, о чём вы написали, — не Мужчина. Ситуация произошла, и у каждой из нас, кто это прочитал, появились свои мысли… я бы сказала, тяжёлые. А сейчас — ванна, хорошая музыка, голову выше. Он и гроша не стоит, а вы — прекрасная Женщина! Мои дружеские, сочувственные объятия».

В свою очередь, пользователи старались поддержать девушку и благодарили за то, что она рассказала о случившемся.

Сама женщина позже написала, что такая виртуальная поддержка бесценна и помогает справиться со стрессом.

“Спасибо! Я очень ценю эту виртуальную поддержку. Она позволяет продолжать верить, что есть много замечательных мужчин, просто сегодня мне не повезло, и я встретила того, кого встретила”, – написала она.