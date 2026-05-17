Google сократила объем бесплатного хранилища для своих пользователей

Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Google начала ограничивать объем бесплатного облачного хранилища — некоторым новым пользователям Gmail доступны 5 ГБ вместо 15 ГБ, пишет Android Authority. В компании сообщили изданию, что тестируют новую политику хранения данных.

Накануне пользователи Reddit рассказали, что Google предлагает для новых аккаунтов Gmail всего 5 ГБ бесплатного трафика. Согласно скриншоту, опубликованному на Reddit пользователем sungusungu, компания предоставляет меньший объем бесплатного хранилища при создании новой учетной записи Gmail, если не указан номер телефона.

«Мы тестируем новую политику хранения данных для новых учетных записей, созданных в отдельных регионах, что поможет нам и дальше предоставлять пользователям высококачественные услуги хранения данных, а также побудит их повысить безопасность своих учетных записей и возможности восстановления данных», — заявил Android Authority представитель Google.

Там не уточнили, какие регионы затронуты. Сообщения пользователей поступали в основном из африканских стран, пишет издание.

Android Authority связывает изменения с попыткой Google противостоять созданию одноразовых учетных записей для получения безлимитного хранилища.

Хранилище Google используется Google Диском, Gmail, Google Фото и резервными копиями WhatsApp. Когда в нем закончится место, пользователи не смогут создавать файлы на Диске и загружать их на него, отправлять и получать письма в Gmail, а также копировать фотографии и видео в облако Google Фото.

Для старых аккаунтов Google доступны все 15 ГБ.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
Видео