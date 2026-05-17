В Белом доме серьезно обеспокоены закупкой Кубой крупной партии боевых беспилотных летательных аппаратов. Американские власти опасаются, что Гавана может использовать это вооружение для нападения на военные объекты США, корабли и американскую территорию.

Правительство Кубы приобрело свыше 300 военных беспилотников. Согласно оценкам американских аналитиков, кубинская сторона может применить эти дроны для потенциальных атак на американские военные базы, расположенные на острове, а также на военные корабли в море и даже на материковую территорию США, включая южную часть штата Флорида. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, наличие такого внушительного арсенала беспилотников у кубинского режима вызывает глубокую тревогу в администрации США. Серьезность опасений объясняется тем, что в Вашингтоне уже столкнулись с тяжелыми последствиями применения ударных дронов в других регионах мира, в частности, со стороны Ирана. Появление подобных технологий в непосредственной близости от американских границ создает для Белого дома новый опасный вызов в сфере безопасности.

Эта информация появилась в период, когда США пытаются урегулировать отношения с Гаваной дипломатическим путем. Ранее директор ЦРУ Редклиф совершил официальный визит в кубинскую столицу. Как стало известно прессе, глава американской разведки передал властям Кубы предложение о нормализации двусторонних отношений.

Главным условием со стороны Вашингтона является полное прекращение военного сотрудничества Кубы с Россией и Китаем. В частности, американская сторона настаивает на ликвидации всей разведывательной инфраструктуры этих государств, развернутой на территории острова. Ситуация вокруг закупки дронов лишь добавляет напряженности в этот сложный геополитический узел.