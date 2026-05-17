Уже в понедельник кандидат в премьеры Андрис Кулбергс начнет официальные консультации с "ядром" будущей коалиции - Нацобъединением, Объединенным списком, и Союзом зеленых и крестьян. Вероятно, представителей "Нового Единства" пригласят за стол переговоров уже во вторник - сперва, вероятно, с этой партией встретиться сам Кулбергс.

Ну а пока... отставное правительство Силини продолжает работать. В "свободном режиме", поскольку заседания коалиционного совета уже проводиться не будут - в этом нет сиысла, ведь партнеры друг друга терпеть не могут и коалиционный договор практически похоронили.

А в Сейме, между тем, на наступающей неделе планируется рассмотреть весьма политически чувствительные вопросы. Так комиссия Сейма по народному хозяйству завершит работу над в том числе и языковыми поправками в Закон о защите прав потребителей. Ожидается, что примут компромиссный вариант минюста, который все-таки позволит покупателям и продавцам выбирать язык общения (по взаимной договоренности), но при этом продавец не обязан будет использовать иностранные языки. Также будет запрещена информация в том же ресторане и бистро на языках третьих стран (читай - на русском).

Комиссия по обороне и внутренним делам завершает работу над новым законом об иммиграции, а комиссия по иностранным делам рассмотрит вопрос об уменьшении бизнес-отношений с РФ и РБ.