18 мая 2026 года чтят память мученицы Ирины Македонской. В народе ее имя изменили на более близкое Арина, а также дали прозвище Капустница, потому что в этот день начинали высаживать капусту.

О чем вспоминают в Церкви 18 мая 2026 года

Ирина жила в I веке в Мигдонии (Македония) и была дочерью правителя города, которого звали Ликиний. Он был убежденным язычником и дал дочери при рождении имя Пенелопа.

Но девушка тайно познакомилась с христианским священником, которым был апостол (от семидесяти) Тимофей, и стала интересоваться неизвестной им до того верой. И вот как-то в окно девушке залетело сразу три птицы – голубь (символ целомудрия и смирения) с масличной веткой (благодать Божья), орел с венком (победа над врагами) и ворон со змеей (страдания).

Она рассказала об этом своему духовному наставнику, и тот разъяснил, что ее жизненный путь – стать невестой Христовой. Тогда девушка приняла от Тимофея крещение. Отец был возмущен и, когда она отказалась вернуться в язычество, взбешенный приказал бросить ее связанную под копыта лошадей. Но злоба животных перекинулась не на девушку, а на ее отца. Кони кинулись в его сторону и один оторвал зубами ему руку и стал топтать. Только молитва Ирины прекратила это и спасла отцу жизнь. После чего Ликиний уверовал, и вместе с женой и тремя тысячами свидетелей чуда принял христианство.

Тогда правителем города избрали язычника Седекию. Пытаясь остановить распространение христианства, которое началось от Ирины, тот сперва бросил девушку в яму с ядовитыми змеями. Но те не тронули ее, а еду ей приносил ангел. Ее попытались распилить пилой, но она не оставляла следов на юном теле. А когда все же на теле появилась рана, с неба ударила молния, поразившая многих мучителей. И никакие пытки не могли убить ее.

В итоге Ирина оказалась на свободе и продолжила проповедовать, исцелять и творить иные чудеса. И многие люди перешли в ее веру. Когда она была в Ефесе, Господь предсказал ей скорую кончину. Послушная его воле, она взошла на высокую гору и попросила спутников завалить камнем вход в пещеру, закрыв ее внутри. Но через 4 дня, когда вход открыли, тела ее внутри не оказалось.

Смысл праздника

Чудеса могут случиться в самые неожиданные моменты – важно верить Господу и молиться ему.

Что можно делать 18 мая 2026 года

Принято сажать капусту. Отличный день для огородных дел. Прекрасный день для занятий танцами. Отнеситесь внимательно ко снам – все, что там говориться, может быть подсказкой для принимаемых решений.

