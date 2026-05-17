Правительство меньшинства, сформированное Объединённым списком (AS), Национальным объединением (NA) и Союзом зелёных и крестьян (ZZS) при поддержке партии «Латвия на первом месте» (LPV), было бы хорошим решением с точки зрения партии «Новое Единство» (JV), но не остальных вовлечённых партий, заявил политолог Янис Икстенс.

Икстенс отметил, что кандидату на пост премьер-министра Андрису Кулбергсу (AS) предоставлена возможность, и очертания потенциального правительства сейчас более-менее ясны. Один вариант — коалиция между AS, NA, ZZS и JV. Второй вариант — правительство меньшинства или комбинация, при которой NA заменяют «Прогрессивные».

«Сейчас трудно судить, удастся ли Кулбергсу сформировать правительство. Это зависит от нескольких факторов. В том числе от того, каким образом он и AS в целом будут вести переговоры и как будет происходить формирование коалиции», — сказал Икстенс, пояснив, что в одном варианте коалиция может формироваться «совсем тихо», а через десять дней окажется, что «ничего не получилось», например, из-за разногласий по должностям.

В другом варианте могут быть чётко обозначены принципы работы правительства. Как пояснил Икстенс, часть из них уже упоминали как президент Эдгар Ринкевич, так и Кулбергс — безопасность, выборы и бюджет.

«Это хорошее начало. Если, например, в ходе переговоров AS успешно обойдёт ловушки, расставленные JV по вопросам прав человека, что очевидно является намёком на Стамбульскую конвенцию, то создание коалиции вполне возможно», — сказал Икстенс, добавив, что формирование правительства возможно, если будут чётко определены приоритеты и партии смогут договориться о распределении министерских портфелей.

Ещё одним предметом дискуссии Икстенс назвал вопрос о том, сохранять ли 15 министерских портфелей или вернуться к 14, ликвидировав Министерство климата и энергетики (KEM). Политолог отметил, что, по его мнению, сейчас ликвидация KEM была бы неразумной, поскольку времени мало, а любая реорганизация потребует значительных ресурсов.

«Очень возможно, что нужно просто стиснуть зубы и доработать до выборов как есть, а уже потом думать, нужна ли реорганизация», — сказал Икстенс, добавив, что ликвидация одного министра всё же дала бы некоторую экономию.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, при котором AS, NA и ZZS решат вынести на голосование правительство меньшинства, учитывая, что LPV обещала поддержать такую конструкцию, Икстенс указал, что «это не было бы дальновидным шагом».

Политолог пояснил, что для функционирования правительств меньшинства необходима очень серьёзная координация между правительством, Сеймом и парламентскими фракциями. Кроме того, в Латвии правительства меньшинства в основном существовали до вступления страны в Европейский союз.

При таком сценарии JV стала бы классической оппозиционной партией и не участвовала бы в «тушении пожаров», созданных правительством. С точки зрения JV это очень хорошее решение, но с точки зрения остальных конкурентов — не слишком выгодное, признал эксперт.

Как уже сообщалось, президент Ринкевич решил поручить формирование нового правительства лидеру AS Андрису Кулбергсу.