Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство меньшинства из AS, NA и ZZS при поддержке LPV было бы выгодно «Новому Единству» - эксперт 0 116

Политика
Дата публикации: 17.05.2026
LETA
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
ФОТО: LETA

Правительство меньшинства, сформированное Объединённым списком (AS), Национальным объединением (NA) и Союзом зелёных и крестьян (ZZS) при поддержке партии «Латвия на первом месте» (LPV), было бы хорошим решением с точки зрения партии «Новое Единство» (JV), но не остальных вовлечённых партий, заявил политолог Янис Икстенс.

Икстенс отметил, что кандидату на пост премьер-министра Андрису Кулбергсу (AS) предоставлена возможность, и очертания потенциального правительства сейчас более-менее ясны. Один вариант — коалиция между AS, NA, ZZS и JV. Второй вариант — правительство меньшинства или комбинация, при которой NA заменяют «Прогрессивные».

«Сейчас трудно судить, удастся ли Кулбергсу сформировать правительство. Это зависит от нескольких факторов. В том числе от того, каким образом он и AS в целом будут вести переговоры и как будет происходить формирование коалиции», — сказал Икстенс, пояснив, что в одном варианте коалиция может формироваться «совсем тихо», а через десять дней окажется, что «ничего не получилось», например, из-за разногласий по должностям.

В другом варианте могут быть чётко обозначены принципы работы правительства. Как пояснил Икстенс, часть из них уже упоминали как президент Эдгар Ринкевич, так и Кулбергс — безопасность, выборы и бюджет.

«Это хорошее начало. Если, например, в ходе переговоров AS успешно обойдёт ловушки, расставленные JV по вопросам прав человека, что очевидно является намёком на Стамбульскую конвенцию, то создание коалиции вполне возможно», — сказал Икстенс, добавив, что формирование правительства возможно, если будут чётко определены приоритеты и партии смогут договориться о распределении министерских портфелей.

Ещё одним предметом дискуссии Икстенс назвал вопрос о том, сохранять ли 15 министерских портфелей или вернуться к 14, ликвидировав Министерство климата и энергетики (KEM). Политолог отметил, что, по его мнению, сейчас ликвидация KEM была бы неразумной, поскольку времени мало, а любая реорганизация потребует значительных ресурсов.

«Очень возможно, что нужно просто стиснуть зубы и доработать до выборов как есть, а уже потом думать, нужна ли реорганизация», — сказал Икстенс, добавив, что ликвидация одного министра всё же дала бы некоторую экономию.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, при котором AS, NA и ZZS решат вынести на голосование правительство меньшинства, учитывая, что LPV обещала поддержать такую конструкцию, Икстенс указал, что «это не было бы дальновидным шагом».

Политолог пояснил, что для функционирования правительств меньшинства необходима очень серьёзная координация между правительством, Сеймом и парламентскими фракциями. Кроме того, в Латвии правительства меньшинства в основном существовали до вступления страны в Европейский союз.

При таком сценарии JV стала бы классической оппозиционной партией и не участвовала бы в «тушении пожаров», созданных правительством. С точки зрения JV это очень хорошее решение, но с точки зрения остальных конкурентов — не слишком выгодное, признал эксперт.

Как уже сообщалось, президент Ринкевич решил поручить формирование нового правительства лидеру AS Андрису Кулбергсу.

×
Читайте нас также:
#президент #Латвия #партии #коалиция #парламент #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Экс-депутат Сейма Имантс Парадниекс
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Маргус Цахкна
Изображение к статье: Айнарс Шлесерс и рекламные плакаты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео