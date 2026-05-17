Исламская Республика намерена заставить крупнейшие мировые технологические компании платить за использование подводных интернет-кабелей, проложенных в Ормузском проливе, а связанные с государством СМИ уже озвучили скрытые угрозы нарушить трафик в случае неоплаты. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на обсуждение данного плана иранскими законодателями. Инициатива Тегерана может затронуть магистрали, связывающие арабские страны с Европой и Азией.

Военный представитель Ирана Эбрахим Золфагари прямо заявил в социальной сети X, что Тегеран введет пошлины на интернет-кабели. Согласно планам, такие гиганты, как Google, Microsoft, Meta и Amazon, должны будут подчиниться иранским законам, платить за лицензии на проход кабелей, а права на их ремонт и обслуживание должны быть переданы исключительно иранским фирмам.

Часть этих технологических компаний инвестировала в инфраструктуру пролива, однако пока неясно, проходят ли их линии через территориальные воды Ирана. Кроме того, механизмы принуждения со стороны режима остаются под вопросом, поскольку строгие санкции США запрещают любые выплаты Тегерану, и компании могут расценить эти требования как обычный блеф.

Тем не менее, иранские государственные медиа предостерегают о рисках повреждения кабелей, что способно нанести удар по глобальной передаче данных, оцениваемой в триллионы долларов. В условиях опасений перед эскалацией конфликта после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Иран демонстрирует, что обладает мощными асимметричными инструментами помимо военной силы. По мнению экспертов, Тегеран пытается навязать мировой экономике настолько высокую цену, чтобы никто не решился атаковать страну.

Большинство международных операторов из соображений безопасности исторически избегали иранских вод, концентрируя кабели в узкой полосе вдоль побережья Омана. Однако две крупные межконтинентальные магистрали — Falcon и Gulf Bridge International (GBI) — проходят именно через территориальные воды Ирана.

Обладая водолазами, малыми подводными лодками и подводными дронами, Корпус стражей исламской революции (КСИР) представляет реальную угрозу для этой инфраструктуры. Эксперты предупреждают, что любая масштабная атака может вызвать "цифровую катастрофу" на нескольких континентах: соседи Ирана по заливу столкнутся с перебоями в банковской сфере и экспорте нефти, Индия потеряет миллиарды в сфере аутсорсинга, а между Европой и Азией замедлятся финансовые транзакции.

Иранские СМИ пытаются обосновать требования Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), ссылаясь на пример Египта, который зарабатывает сотни миллионов долларов на транзите кабелей через Суэцкий канал. Однако юристы отмечают, что Суэцкий канал является искусственным путем на египетской территории, тогда как Ормузский пролив — это естественный водный путь с иным правовым статусом. И если для прокладки новых линий в своих водах Иран теоретически может ставить условия, то по существующим контрактам он обязан соблюдать прежние договоренности. Пока Иран прощупывает почву, эксперты констатируют, что Тегеран осознал степень своего географического влияния на цифровую стабильность планеты.