Спектроскопический прибор для исследования темной энергии (DESI), установленный на телескопе Мэйолл в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, зафиксировал более 47 млн галактик и квазаров, а также более 20 млн звезд.

Это больше чем в шесть раз превышает суммарное количество галактик и других космических объектов, зарегистрированных во всех предыдущих измерениях.

Изображения охватывают расстояние в 11 млрд световых лет. Это означает, что прибору удалось запечатлеть галактики на очень ранних стадиях развития, близких к моменту зарождения Вселенной, возраст которой, по оценкам, составляет около 13,7 млрд лет, рассказала Луз Анхела Гарсия, астроном-исследователь из Университета ECCI в Колумбии.

Новые данные позволяют лучше понять структуру галактик и то, как они формировались, а также проливает свет на природу темной энергии — одной из величайших загадок науки.

Наблюдение за небом

За пять лет прибор DESI, способный за одну ночь проводить измерения более 100 тысяч галактик, составил карту трети неба.

С помощью оптоволоконных детекторов прибор может проводить спектральный анализ галактик и рассчитывать, насколько расширилась Вселенная, пока свет от этих галактик достигает Земли.

Полученные DESI результаты предлагают новый способ понимания темной энергии — компонента, который составляет 70% Вселенной и действует как сила, ускоряющая ее расширение.

Эйнштейн ошибся? Карта темной материи приоткрывает новые тайны Вселенной

До сих пор считалось, что темная энергия ведет себя как космологическая постоянная — коэффициент, который Альберт Эйнштейн добавил в уравнения своей общей теории относительности. Он объясняет, почему Вселенная остается в стабильном состоянии расширения, пишет Клэр Кэмерон в статье в журнале Scientific American.

Подпись к фото,Эта небольшая часть карты показывает крупномасштабную структуру Вселенной, возникшую под воздействием гравитации. Каждая точка представляет галактику. Наиболее плотные области указывают на регионы, где галактики и скопления галактик сгруппировались, образовав нити «космической паутины» Энергия в эволюции Новые наблюдения подтверждают идею, признаки которой DESI уже давно регистрировал: темная энергия не ведет себя стабильно, а эволюционирует.

Еще в 2025 году DESI заметил, что антигравитационный эффект темной энергии, возможно, ослабевает.

По мере расширения Вселенной расстояние между галактиками увеличивается, и, как считается, именно темная энергия ускоряет это расширение. Но если ее действие ослабевает, то наши представления о Вселенной, возможно, предстоит скорректировать.

Сегодня научный мир склоняется к тому, что темная энергия остается практически неизменной.

«Таким образом, эти новые подсказки предвещают для нашей Вселенной будущее, отличное от того, которое предполагалось с момента включения темной энергии в нашу космическую модель», — объясняет Гарсия.

Находки DESI могут означать, что нам придется радикально изменить модели функционирования Вселенной, баланса между энергией и материей, а также того, как будет выглядеть ее конец.

«Если темная энергия не является постоянной и ослабевает, это изменит всю парадигму современной космологии», — говорил Би-би-си в 2025 году Янг Вук Ли из университета Ёнсе в Южной Корее.

Если это так, то существует даже вероятность того, что в какой-то момент темная энергия ослабеет настолько, что гравитация вновь возьмет верх и расширение Вселенной сначала прекратится, а потом она снова начнет сжиматься — астрономы называют этот сценарий «Большим сжатием».

Фотография интерьера телескопа Мэйолл, расположенного внутри покрывающего его куполаАвтор фото,Marilyn Sargent/Berkeley Lab Подпись к фото,Прибор DESI установлен внутри телескопа Мэйолл в Аризоне

Большая карта

Исследователи DESI теперь планируют увеличить карту на 20%, чтобы охватить 17 тысяч квадратных градусов — это единица измерения, используемая для определения площади, которую объект занимает на небе. Например, Луна занимает около 0,2 квадратных градуса.

«Если вытянуть руку перед собой, ноготь вашего мизинца закроет примерно 1 квадратный градус», — объясняет астрофизик Итан Сигел на сайте Big Think.

Эта расширенная версия карты будет охватывать области вблизи Млечного Пути, а также зоны, где яркие звезды или атмосфера затрудняют наблюдение удаленных объектов.

Ученые также планируют исследовать карликовые галактики и звездные потоки — полосы звезд, вырванных из более мелких галактик под действием гравитации Млечного Пути.

По словам представителей DESI, цель проекта — лучше понять темную материю, эту невидимую форму материи, которая составляет большую часть массы Вселенной и которая никогда не была обнаружена непосредственно и напрямую. «Сейчас мы выходим за рамки нашего первоначального плана. Мы не знаем, что найдем, но думаем, что это будет довольно увлекательно», — говорит директор DESI Майкл Леви.