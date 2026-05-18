В Австрии стадо коров насмерть затоптало женщину 2 711

Дата публикации: 18.05.2026
Коровы на пастбище.

Фото: CHATgpt.

В австрийском регионе Восточный Тироль трагически погибла 67-летняя женщина после нападения стада коров на горном пастбище. Ее супруг получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу вертолетом санитарной авиации.

Женщина получила настолько тяжелые ранения в результате нападения в Оберлиенце в Восточном Тироле, что скончалась на месте происшествия. Нападение на корову произошло на пастбище, где, согласно информации полиции Тироля паслись десятки коров от различных местных фермеров, сообщает NOS.

Коровы иногда нападают на собак, особенно когда хотят защитить своих телят. У супругов не было с собой собаки. Причина нападения стада на супругов неизвестна. Полиция проводит расследование инцидента.

Второй инцидент

В прошлом году аналогичный инцидент произошел в Австрии, когда 85-летний мужчина скончался в Рамзау-ам-Дахштайне после нападения стада коров.

Власти и фермеры советуют туристам проявлять осторожность вблизи коров. Рекомендуется держаться на расстоянии, держать собак на поводке, оставаться на обозначенных тропах и никогда не поворачиваться спиной к приближающемуся скоту.

Австрийские власти начали расследование причин нападения животных. Трагедия вновь напомнила туристам и местным жителям о необходимости соблюдать осторожность рядом с крупным рогатым скотом, особенно на пастбищах в горных районах.

#туризм #Австрия #животные #трагедия #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
