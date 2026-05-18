Вчера днем в Австрии в результате нападения стада коров на пастбище скончалась 67-летняя женщина. Ее 65-летний муж был доставлен в больницу вертолетом скорой помощи с серьезными травмами.

Женщина получила настолько тяжелые ранения в результате нападения в Оберлиенце в Восточном Тироле, что скончалась на месте происшествия. Нападение на корову произошло на пастбище, где, согласно информации полиции Тироля паслись десятки коров от различных местных фермеров, сообщает NOS.

Коровы иногда нападают на собак, особенно когда хотят защитить своих телят. У супругов не было с собой собаки. Причина нападения стада на супругов неизвестна. Полиция проводит расследование инцидента.

Второй инцидент

В прошлом году аналогичный инцидент произошел в Австрии, когда 85-летний мужчина скончался в Рамзау-ам-Дахштайне после нападения стада коров.

Власти и фермеры советуют туристам проявлять осторожность вблизи коров. Рекомендуется держаться на расстоянии, держать собак на поводке, оставаться на обозначенных тропах и никогда не поворачиваться спиной к приближающемуся скоту.

Австрийские власти начали расследование причин нападения животных. Трагедия вновь напомнила туристам и местным жителям о необходимости соблюдать осторожность рядом с крупным рогатым скотом, особенно на пастбищах в горных районах.