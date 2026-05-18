Сильное землетрясение в Китае: есть погибшие и пропавшие без вести

В мире
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Землетрясение в Китае.

В китайском городе Лючжоу в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки привели к обрушению зданий, эвакуации тысяч жителей и человеческим жертвам. Спасательные службы продолжают разбор завалов и поиски пропавших людей.

По состоянию на 3:40 понедельника, три человека пропали без вести и еще четверо были госпитализированы в результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего в понедельник в 0:21 в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР, Южный Китай), сообщили местные власти.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 24,38 градуса северной широты и 109,26 градуса восточной долготы, а гипоцентр залегал на глубине 8 км, сообщает NOS.

По данным государственного телеканала CCTV, в результате землетрясения обрушилось по меньшей мере тринадцать зданий. Более 7000 жителей города Лючжоу эвакуируются.

Китайские СМИ сообщили, что погибшие — супружеская пара в возрасте 50 и 60 лет, тела которых были найдены под завалами. Ведутся поиски пропавшего человека.

Штаб по ликвидации последствий землетрясений ГЧАР в 2 часа понедельника запустил режим экстренного реагирования III уровня в связи с землетрясением в городе Лючжоу, сообщает "Синьхуа".

Местным властям было поручено как можно быстрее уточнить число возможных жертв и материальный ущерб из-за землетрясения, всемерно организовывать поисково-спасательные операции, эвакуировать жителей из пострадавшего района и усиливать мониторинг повторных подземных толчков.

В зону землетрясения была направлена в общей сложности 51 пожарно-спасательная машина и спасательная бригада в составе 315 человек.

Государственное сейсмологическое управление КНР также ввело в действие механизм экстренного реагирования III уровня в связи с вышеупомянутым землетрясением.

Власти Китая продолжают масштабную спасательную операцию в пострадавшем регионе, опасаясь новых подземных толчков. Землетрясение в Лючжоу вновь напомнило о высокой сейсмической активности отдельных районов страны и необходимости оперативного реагирования в подобных чрезвычайных ситуациях.

#землетрясение #эвакуация #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
