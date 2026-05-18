Специалисты Корнеллского университета в США обнаружили, что рыбы общаются с помощью звуков гораздо чаще, чем считалось ранее.

«Мы долгое время знали, что некоторые рыбы способны издавать звуки, но это воспринималось как редкость. В нашем исследовании мы хотели выяснить, являются ли эти случаи единичными или у рыб действительно существует более широкая схема акустической коммуникации», — рассказал ведущий автор исследования Аарон Райс из Центра природоохранной биоакустики университета.

Ранее считалось, что рыбы в основном используют другие способы общения, такие как цветовые и электрические сигналы или специфические движения. Однако в результате исследования было установлено, что из 175 семейств рыб две трети общаются с помощью звуков.

Нейробиолог Эндрю Басс предположил, что рыбы долгое время не были предметом исследований, так как наука о подводной акустической коммуникации в основном сосредоточена на дельфинах и китах.

Так о чем же говорят рыбы? Их «темы для разговоров» не сильно отличаются от других животных — это в основном секс и еда. Аарон Райс пояснил, что звуками рыбы либо привлекают внимание партнеров, либо защищают источник пищи и свою территорию.

Кроме того, в ходе исследования стало известно, что «речь» у рыб появилась примерно 155 миллионов лет назад, что совпадает с периодом, когда наземные позвоночные также начали издавать звуки.

Райс планирует продолжать отслеживать звуки различных видов рыб и добавлять их в свою базу данных — проект, который он начал 20 лет назад.