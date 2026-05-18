Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не все рыбы немые: новое исследование 0 93

В мире животных
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не все рыбы немые: новое исследование

Специалисты Корнеллского университета в США обнаружили, что рыбы общаются с помощью звуков гораздо чаще, чем считалось ранее.

 

«Мы долгое время знали, что некоторые рыбы способны издавать звуки, но это воспринималось как редкость. В нашем исследовании мы хотели выяснить, являются ли эти случаи единичными или у рыб действительно существует более широкая схема акустической коммуникации», — рассказал ведущий автор исследования Аарон Райс из Центра природоохранной биоакустики университета.

Ранее считалось, что рыбы в основном используют другие способы общения, такие как цветовые и электрические сигналы или специфические движения. Однако в результате исследования было установлено, что из 175 семейств рыб две трети общаются с помощью звуков.

Нейробиолог Эндрю Басс предположил, что рыбы долгое время не были предметом исследований, так как наука о подводной акустической коммуникации в основном сосредоточена на дельфинах и китах.

Так о чем же говорят рыбы? Их «темы для разговоров» не сильно отличаются от других животных — это в основном секс и еда. Аарон Райс пояснил, что звуками рыбы либо привлекают внимание партнеров, либо защищают источник пищи и свою территорию.

Кроме того, в ходе исследования стало известно, что «речь» у рыб появилась примерно 155 миллионов лет назад, что совпадает с периодом, когда наземные позвоночные также начали издавать звуки.

Райс планирует продолжать отслеживать звуки различных видов рыб и добавлять их в свою базу данных — проект, который он начал 20 лет назад.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Во Франции умер пес Лазар, которого считали самой старой собакой в мире
Изображение к статье: Почему цапля стоит на одной ноге?
Изображение к статье: Почему светятся светлячки?
Изображение к статье: Собаки могут скорбеть о своих умерших сородичах: исследование подтверждает

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео