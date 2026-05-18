Яичница — это простое и питательное блюдо, которое может приготовить даже ребенок на завтрак.

Мало кто задумывается, что существует множество видов яичницы. Их можно чередовать, чтобы каждый раз удивлять домочадцев вкусным и сытным завтраком из простых ингредиентов.

Для идеальной глазуньи вам понадобятся только яйцо и сливочное масло.

Сначала растопите масло на среднем огне. Затем можно вбивать яйцо.

Важно помнить, что сковорода не должна быть слишком горячей, иначе белок подгорит и покроется неприятной корочкой.

Опытные кулинары рекомендуют добавить пару ложек воды и накрыть сковороду крышкой. Это поможет добиться идеального результата.

Подавайте яичницу с зеленью, сосисками, овощными салатами или тостами.

В итоге завтрак получится не только вкусным, но и очень красивым.