Голубцы — популярное блюдо, которое часто подают на праздничных столах.
Голубцы нравятся многим, но их приготовление может потребовать определенных усилий. Не каждый начинающий кулинар справится с этой задачей.
На помощь в таких случаях приходит альтернативный рецепт, который не требует много сил и идеально подходит для обеда или ужина. Все домочадцы обязательно попросят повторить это блюдо снова.
Для начала подготовьте все необходимые компоненты:
- лук и морковь — 1 шт.;
- рис — 200 г;
- капуста — 500 г;
- фарш — 500 г;
- перец — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- томатная паста и сметана — 1 ст. л.;
- соль, кориандр — 1 ч. л.;
- вода — 300 мл.
Рецепт приготовления
Сначала отварите рис до полуготовности. Овощи нашинкуйте, а лук и морковь обжарьте на сковороде.
В глубокой емкости смешайте рис, капусту, обжаренные овощи и фарш. Затем добавьте яйцо, соль и специи.
Из полученной смеси сформируйте пышные лепешки и обжарьте их на разогретой сковороде.
После этого выложите голубцы в форму для запекания, сверху посыпьте остатками овощной зажарки и залейте смесью томатной пасты, воды и сметаны. Жидкость должна полностью покрывать блюдо.
Выпекайте голубцы в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.
Оставить комментарий