Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро приготовить вкусные голубцы 0 245

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро приготовить вкусные голубцы

Голубцы — популярное блюдо, которое часто подают на праздничных столах.

Голубцы нравятся многим, но их приготовление может потребовать определенных усилий. Не каждый начинающий кулинар справится с этой задачей.

На помощь в таких случаях приходит альтернативный рецепт, который не требует много сил и идеально подходит для обеда или ужина. Все домочадцы обязательно попросят повторить это блюдо снова.

Для начала подготовьте все необходимые компоненты:

  • лук и морковь — 1 шт.;
  • рис — 200 г;
  • капуста — 500 г;
  • фарш — 500 г;
  • перец — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • томатная паста и сметана — 1 ст. л.;
  • соль, кориандр — 1 ч. л.;
  • вода — 300 мл.

Рецепт приготовления

Сначала отварите рис до полуготовности. Овощи нашинкуйте, а лук и морковь обжарьте на сковороде.

В глубокой емкости смешайте рис, капусту, обжаренные овощи и фарш. Затем добавьте яйцо, соль и специи.

Из полученной смеси сформируйте пышные лепешки и обжарьте их на разогретой сковороде.

После этого выложите голубцы в форму для запекания, сверху посыпьте остатками овощной зажарки и залейте смесью томатной пасты, воды и сметаны. Жидкость должна полностью покрывать блюдо.

Выпекайте голубцы в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секретный ингредиент для новых вкусов рубленых котлет
Изображение к статье: Как приготовить идеальный рис: простой секрет
Изображение к статье: Откуда берутся «дырки» в швейцарском сыре?
Изображение к статье: Топ-5 продуктов, полезных для здоровья печени

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео