Голубцы — популярное блюдо, которое часто подают на праздничных столах.

Голубцы нравятся многим, но их приготовление может потребовать определенных усилий. Не каждый начинающий кулинар справится с этой задачей.

На помощь в таких случаях приходит альтернативный рецепт, который не требует много сил и идеально подходит для обеда или ужина. Все домочадцы обязательно попросят повторить это блюдо снова.

Для начала подготовьте все необходимые компоненты:

лук и морковь — 1 шт.;

рис — 200 г;

капуста — 500 г;

фарш — 500 г;

перец — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

томатная паста и сметана — 1 ст. л.;

соль, кориандр — 1 ч. л.;

вода — 300 мл.

Рецепт приготовления

Сначала отварите рис до полуготовности. Овощи нашинкуйте, а лук и морковь обжарьте на сковороде.

В глубокой емкости смешайте рис, капусту, обжаренные овощи и фарш. Затем добавьте яйцо, соль и специи.

Из полученной смеси сформируйте пышные лепешки и обжарьте их на разогретой сковороде.

После этого выложите голубцы в форму для запекания, сверху посыпьте остатками овощной зажарки и залейте смесью томатной пасты, воды и сметаны. Жидкость должна полностью покрывать блюдо.

Выпекайте голубцы в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.