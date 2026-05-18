США и Иран выдвинули друг другу жесткие условия, без которых не готовы садиться за стол переговоров. Каждая сторона требует от другой пять конкретных шагов — от передачи урана до прекращения боевых действий. Пока дипломаты пытаются найти общий язык, на иранском ТВ ведущие выходят в эфир с оружием.

Иран выдвинул пять условий, без которых он не сядет за стол переговоров. В ответ Вашингтон тоже назвал пять своих требований. О позиции США сообщает иранское агентство Fars.

Что требует США от Ирана:

• не рассчитывать на компенсации или возмещение ущерба со стороны Америки;

• передать США 400 кг иранского урана;

• оставить в работе только один ядерный объект;

• не размораживать иранские активы — даже на четверть;

• прекратить боевые действия на всех фронтах только в ходе самих переговоров.

При этом, как отмечает агентство, даже если Иран выполнит эти пункты, угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.

Ранее Тегеран назвал свои пять условий для возобновления диалога:

• прекращение войны на всех фронтах, особенно в Ливане;

• снятие антииранских санкций;

• разморозка иранских средств;

• компенсация ущерба от боевых действий;

• признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

В Тегеране подчеркнули, что эти пункты нужны, чтобы создать минимальное доверие для возвращения к переговорам. Без их выполнения, по мнению Ирана, новый раунд невозможен.

В начале мая Иран передал США свой мирный план из 14 пунктов. Он настаивал на прекращении боевых действий, гарантиях ненападения, снятии морской блокады, разморозке активов и выводе американских войск. Тегеран предлагал решить ключевые вопросы за 30 дней и делал упор на «окончании войны», а не на продлении перемирия.

Главные разногласия, по данным западной прессы, касаются ядерной программы: США хотят, чтобы Иран заранее взял на себя обязательства по ядерной инфраструктуре и запасам урана, а Тегеран предлагает обсуждать это отдельно — в ходе специальных 30-дневных переговоров.

Президент США Дональд Трамп уже назвал предложения Ирана неприемлемыми. В ответ в Тегеране заявили, что реакция «так называемого президента США» для них «не имеет никакого значения».

Сейчас между сторонами действует перемирие, подписанное в начале апреля и продленное американским лидером на неопределенный срок. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами.

На АЭС в Эмиратах произошел пожар из-за удара дрона

На западе Объединенных Арабских Эмиратов, рядом с атомной электростанцией «Барака», начался пожар после атаки беспилотника. Власти Абу-Даби уже заявили, что радиационной опасности нет.

Как сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби, огонь вспыхнул в электрогенераторе, который находится за внешним периметром станции. Никто не пострадал. Инцидент никак не повлиял на радиационную безопасность.

Несмотря на формальное перемирие, отношения между Вашингтоном и Тегераном остаются крайне далекими от урегулирования. Главным камнем преткновения по-прежнему остается ядерная программа Ирана, а взаимные ультиматумы лишь усиливают риск нового витка эскалации в регионе.