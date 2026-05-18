Трудно представить жителя приграничья, который всерьез будут воспринимать тревожные сообщения, которые в связм с участившимися визитами дронов уже стали поднаедать. Уже сообщалось, что из-за частых предупреждений системы сотового оповещения, звучащих по ночам, часть жителей Латгале настолько устала, что начала выключать свои мобильные телефоны.

Продюсер Андрей Экис считает, что в кризис люди должны получать не сухие предупреждения, а понятные инструкции. По его мнению, нынешняя система оповещения в Латвии устарела и не отвечает реальности.

Экис считает, что в современных условиях государству особенно необходима эффективная система информирования населения. По его мнению, в кризисных и чрезвычайных ситуациях людям недостаточно получать формальные предупреждения — им нужна понятная информация о том, что произошло, почему это важно и как действовать дальше. Об этом он рассказал в эфире программы «Kārtības rullis» на TV24.

Экис убежден, что такую систему можно создать достаточно быстро, если четко определить ответственных и принципы коммуникации. По его словам, государству следовало бы выбрать несколько специально подготовленных людей, которые занимались бы информированием общества в чрезвычайных ситуациях.

«Если бы я, скажем, управлял Латвией, я бы сделал такую систему очень быстро. Прежде всего я бы построил ее на децентрализации информации. Я бы нашел пять, шесть, семь человек, которых специально обучил бы для разных кризисных ситуаций и дал бы им полный доступ к информации», — заявил Экис.

Он подчеркнул, что эти люди должны не только владеть информацией, но и уметь правильно общаться с обществом — понимать, что и каким образом говорить людям в сложные моменты.

Особое внимание Экис уделил качеству самих экстренных уведомлений. По его мнению, сообщения на телефоне не должны ограничиваться коротким предупреждением о возможной опасности — например, о гололеде или другой угрозе.

«Я тоже получал такие сообщения. В латвийских телефонах есть этот очень громкий сигнал. Но мне хотелось бы, чтобы после него открывалась подробная информация, куда я могу зайти и прочитать больше: что произошло, почему это важно, где именно и что мне делать. Для меня это важно. Мы живем в таком времени», — отметил он.