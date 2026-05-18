Что придумали чиновники дабы поддержать латвийских торговцев:

Первым направлением является пересмотр требований нормативного регулирования, например, выявленные отраслью проблемные вопросы в связи с условиями использования кассовых аппаратов и порогом обязательной ревизии (проверки) годовых отчетов.

Второе направление – реформа размещения рекламы в публичных местах. Представители отрасли отметили, что процесс согласования тяжелый и долгий, поэтому необходимо пересмотреть этот процесс, чтобы снизить бюрократическую нагрузку и издержки как для предпринимателей, так и для самоуправлений.

Третье направление действий – реформа регулирования уличной торговли. С развитием новых форм коммерческой деятельности и инноваций существенно изменилась предпринимательская практика. Действующее регулирование устарело.

Четвертое направление действий отличается от первых трех, поскольку в нем не обозначено выполнение конкретных задач, а – лишь изучение возможных политических инициатив. Из данных следует, что более половины розничных торговцев продуктами питания, юридические адреса которых находились за пределами городов (на сельских территориях), а также те, кто по 2 признакам соответствовал определению микропредприятия, работают с убытками.

По этой причине необходимо искать возможности поддержки мелких торговцев в регионах, чтобы эти магазины могли продолжать свою деятельность, обеспечивая население продуктами питания. Нередко магазины выполняют также важную социальную роль, поэтому необходимо найти решение для их поддержки.

Для справки: по Латвии всего осталось 354 малых продмага, из коих более всего в Латгалии — 89, менее всего в Земгале — 51, а в Риге — 67.

В год их совокупный оборот свыше 80 миллионов евро. Для сравнения: прошлогодний оборот торговой сети Maxima в Латвии составил 1,1 млрд евро.

Проблемы со сроком годности и госязыком

В коммуникации с продавцами выявилось также разночтение, которое приводит к массовому уничтожению вполне безопасных продуктов питания. Именно, тех, которые «рекомендуются до...» – а что же делать после, Закон о надзоре за оборотом продовольствия не предусматривает.

В итоге, к примеру, консервы, крупы и макароны, у коих только что истек срок их лучшей жизни, де-юре нельзя пожертвовать на благотворительные нужды.

И, наконец, впервые за последнее время госструктура (Минэкономики) признала проблемы с госязыком. А именно — в согласовании реклам, многие из коих в Латвию импортируются из стран происхождения розничных сетей, но не проходят вдумчивой местной экспертизы...

«Представители торговой отрасли указали, что такой подход порождает правовую неопределенность, увеличивает административную нагрузку и основывается на субъективных оценках, а не ясных и заранее предсказуемых критериях».

Ну а что касается уличной торговли, о коей говорится в планах Минэкономики, то тут можно обратить внимание — сколько киосков посносили в Риге за пятилетку «коалиции перемен». И это в самом крупном городе с платежеспособным спросом. Кому мешали газета и сосиска?

